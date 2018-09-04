真是一堆問號 中華民國國慶主視覺 竟要向IBM致敬

今年中華民國國慶的主視覺，字體要向已被大陸聯想集團併購的IBM公司致敬。（翻攝中華民國讚國慶臉書粉絲團）

友善列印
中時
去年國慶主視覺設計，創意來自台灣在地「茄芷袋」，同樣也是不見國旗與中華民國。（翻攝中華民國讚國慶臉書粉絲團）
2016年蔡政府執政後首次舉辦國慶，當年的國慶主視覺直接以「國慶日」取代中華民國，也不見中華民國國旗等圖像。（翻攝中華民國讚國慶臉書粉絲團）
102年馬政府執政時的國慶主視覺，清楚寫明是「中華民國」的國慶，

隨著國慶大典在即，國慶LOGO主視覺跟著曝光。今年蔡政府不僅延續去年屏除以往慣用的紅色調，改以藍綠黃「數位像素」的概念拼成雙十字樣，連「中華民國」稱號，或是中華民國國旗全都消失不見，改以「TAIWAN TOGETHER」取代。國慶設計統籌負責人楊森說，主視覺的字體是有巧思的，也就是有要向電腦公司IBM的LOGO致敬的意味。

主視覺出爐後，負評如潮，有網友質疑「國旗和中華民國去哪了？」有人說，不曉得主視覺當中的一顆大型藍色圓圈，到底是代表什麼意義；也有人說像是在看QR cord；也有網友說像是一堆凌亂的馬賽克實習生作品。

對此，國慶設計統籌負責人楊森表示，此次主視覺的設計是顏色鮮豔，組成方式有點像是數位像素的感覺；同時，上面有一個TAIWAN TOGETHER，這兩個字的字體其實是有巧思在裡面，也就是在70、80年代時，全球最偉大的設計之一，就是電腦公司IBM的LOGO，所以，今年國慶主視覺的字體「其實也有向IBM字體致敬的意味」。

國慶籌備會秘書長、內政部政務次長陳宗彥表示，最後確定的LOGO會在10月初的時候，由籌備會的主任委員、立法院長蘇嘉全正式公開，現在仍未定稿。

(中時 )

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