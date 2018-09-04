柯P要吳音寧有事進市府討論 不要每天貼臉書

吳音寧臉書發文，稱「一市場」改建是件大事，要求再討論。(圖/擷自吳音寧臉書)

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北農總經理吳音寧近期為第一果菜市場改建案，頻與市府隔空交火，她昨重申不會到議會備詢，晚間還在臉書貼出北農到日本市場考察報告，提供市府建議。對此，台北市長柯文哲今在議場不解說，市府有各層級會議可討論，應在體制內解決，而不是每天貼臉書，「很奇怪耶」。

台北第一果菜市場改建案 吳音寧臉書放箭挑戰柯P

民進黨議員簡舒培日前爆出，吳音寧針對第一果菜市場改建提出比市府省11億的方案，卻未被納入討論，讓柯文哲氣得回嗆「她懂什麼」。在農委會、綠議員建議下，吳音寧昨仍未到議會備詢，還在受訪時抱怨該方案被市府無視，「很傻眼」，昨晚更發臉書稱市場改建是大事，並附上赴日考察的報告，提供市府參考。

友柯議員陳政忠今在議場問柯文哲感想，柯無奈說，有意見就進來講，市府有雙首長會議、市長室報告、晨會等，有各種機制可解決，「絕對不是我不跟你討論」。他還抱怨，吳昨晚突然貼上考察報告，事前市府有人看過嗎？他認為有事應在體制內處理，不是每天貼臉書或找議員來質詢，這樣很奇怪。

身兼北農董事長的副市長陳景峻忍不住嗆，吳音寧根本「角色錯亂」，她是北農總經理，不是一般人，明明有正常管道可以表達意見，為何一直用臉書放話，讓人覺得不可思議，何況吳提的方案根本未經北農董事會提案，突然冒出一個減面積、減經費的方案，自己在外放話，這樣合理嗎？

陳政忠認為，吳音寧此舉不但沒有行政倫理，也會造成府會更加對立，要求市府積極處理。對此，產發局長林崇傑嘆氣說，市府每月都有雙首長會議，吳音寧從沒參加過，市府與四大公司開會，也只有吳缺席，他們有積極協調，但吳是農委會推派的，還是需要他們來面對實際的狀況。

最後柯文哲當場裁示幕僚，趕快通知吳音寧，叫她明天早上來開會，或是看工務局長彭振聲何時考察回國就開會。

(中時 )

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真是一堆問號 中華民國國慶主… 台北》侯或蘇誰較好合作？柯P：…

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