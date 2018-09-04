台北》侯或蘇誰較好合作？柯P：不論誰都比現在更好

2018年09月04日 14:35 中時 張潼

北市議員陳政忠今詢問柯文哲，藍綠新北市長參選人侯友宜、蘇貞昌，他比較看好哪一人當選，哪一人當選對他來說比較好合作？但即使陳連番追問，柯都不願正面表態，頻頻強調新北市選情他沒有研究，「兩個都可以合作」，但也說「我認為不論誰當都會比現在更好」；陳政忠追問，意思是只有現任市長朱立倫不好合作？柯大笑說，這實在太會抓語病了。

陳政忠今在市政總質詢時詢問柯，截至目前侯友宜、蘇貞昌有沒有派人來找他同框？柯文哲坦言，到目前沒有，兩個人他都不是非常熟，但是「都可以合作」；陳追問，侯蘇2人哪一個比較優秀，柯說，很難比較、差不多吧，陳又問誰會當選，柯仍四兩撥千金說，他不曉得，不要問他啦，因為沒做過新北市民調和分析，但「應該不是個人關係，是大環境問題」。

陳政忠接著表示，因為柯文哲對連任有信心，所以新北市長誰來當市長很關鍵，畢竟過去雙北市已有很多不同調的地方，但柯文哲仍強調，2個人他都可以合作，就算有人請他表態支持誰，「應該不會（表態）」；接著他更突然冒出一句「我認為不論誰當，都會比現在更好」，陳政忠追問，所以只有朱立倫不好嗎，柯笑說，這實在太會抓語病。

柯文哲最後又強調一次，無論侯、蘇都可以合作，選擇誰是新北市民的權利，但對他來講不管是誰都可以合作。

(中時 )