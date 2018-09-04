宜蘭》陳歐珀再端牛肉 稱已爭取到20億元前瞻計畫經費

陳歐珀強調，前瞻基礎建設計畫宜蘭縣已爭取到20億元，外界謠傳只爭取到1200萬元是「十分不了解」的說法。（民進黨宜蘭五合一總部提供）

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年底宜蘭縣長選戰，聲勢落後的民進黨參選人陳歐珀企圖要翻轉局面，4日在輔選團隊陪同下端出競選牛肉，強調在前瞻基礎建設計畫中，宜蘭縣所爭取並且已核定的計畫經費總額已超過20億元，並非外界批評、傳言的只有1200萬元。

陳歐珀臚列出包含城鄉建設、水環境、因應少子化、數位、軌道、食品安全等宜蘭縣爭取前瞻計畫第一階段的項目，截至今年6月30日止，已經核（審）定的建設經費20.4億元；陳歐珀說，在立法院6年多來，每日兢兢業業，為的就讓宜蘭縣民有更舒適的生活，來履行自己對於宜蘭鄉親的承諾，外界謠傳前瞻計畫宜蘭只爭取到1200萬的經費是「十分不了解」的說法，前瞻基礎建設計畫共有6大項目，宜蘭縣所爭取並已核定的計畫細項共有21項，詳細經費總額為20.409億元。

民進黨宜蘭五合一總部總幹事黃適超表示，地方跟中央本就應該相輔相成，建設才能順利推展，建設需要有領導力與專業能力，不是靠握手與送禮品就能爭取，如果做事的人被「做到流汗、嫌到流涎」（台語），輕易一竿子就打倒了所做的努力，這樣並不公道，以羅東鎮為例，光是一個「月眉抽水」水環境建設計劃的所補助的金額就有2200萬，只爭取到1200萬的說法又從何而來？

陳歐珀強調，前瞻計畫是為因應中央對於提升城鄉發展所編列的特別計畫，屬特別預算，並有滾動式審核，會不斷因應相關需求而重新編列調整，地方發展需靠大家通力合作，無論是從上到下的規劃評估，以及由下到上的貫徹執行，宜蘭縣要發展都需要更多人努力，希望透過這場前瞻基礎建設計畫爭取說明會，讓外界了解他在立法院的工作成果，以及做為宜蘭縣未來美好願景的發展基礎。

(中時 )

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