驚! 養10多條毒蛇當看門狗 勇警仍破門逮改造槍工廠

2018年09月04日 14:58 中時 葉書宏

警方在屋內搜索查獲大批安非他命、毒品咖啡包、K他命，另外還有11把改造手槍、6把空氣槍、多發子彈及大批改槍工具，宛如毒品分裝廠及槍砲改造工廠。（葉書宏攝）

警方在屋內搜索查獲大批安非他命、毒品咖啡包、K他命，另外還有11把改造手槍、6把空氣槍、多發子彈及大批改槍工具，宛如毒品分裝廠及槍砲改造工廠。（葉書宏攝）

37歲黃姓毒品通緝犯長期藏匿於桃園市龍潭區中興路某公寓，新北市中和警分局國光派出所連續9天前往該處埋伏逮人，在3日凌晨2時許順利逮捕黃嫌，另外查獲張嫌擁有大批槍械，現場宛如改造兵工廠及毒品分裝廠，令警方訝異，嫌犯還在屋內飼養10多隻蟒蛇、毒蛇宛如看門狗顧著槍枝、毒品。

中和警分局國光派出所獲報黃姓毒品通緝犯藏匿在桃園市，3名警員連續9天前往該處埋伏逮人，3日凌晨他們擔心時常開車前往會被嫌犯發現，3人改騎機車南下桃園。

警員3日凌晨2時許發現黃嫌外出，立即一擁而上壓制逮捕，警方帶黃嫌返回租屋處，另一名30歲張姓毒品通緝犯在屋內拒不開門，桃園市龍潭警分局獲報前往支援，警員破門而入逮捕張嫌，警方在他身上當場查獲1把改造手槍。

警方在屋內搜索查獲大批安非他命、毒品咖啡包、K他命，另外還有11把改造手槍、6把空氣槍、多發子彈及大批改槍工具，宛如毒品分裝廠及槍砲改造工廠，警訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪移送法辦。驚

(中時 )