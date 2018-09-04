世界年輕廚師菁英賽　7日基隆登場

「2018世界年輕廚師菁英賽」將在7日於經國管理暨健康學院登場，現場匯聚年輕廚師菁英。（基隆市政府提供）

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「2018世界年輕廚師菁英賽」將在7日於經國管理暨健康學院登場，經國管理暨健康學院校長邱明源（前排右四）、教育部常務次長林騰蛟（前排右三）、基隆市長林右昌（前排右二）4日共同舉行啟動記者會。（張穎齊攝）

「2018世界年輕廚師菁英賽」將在7日於經國管理暨健康學院登場，4日舉行啟動記者會，現場匯聚年輕廚師菁英，基隆市長林右昌感謝各界的協助支持，期許基隆朝向美食之都邁進，成為幸福而甜蜜的城市。

經國學院指出，「世界年輕廚師菁英賽」歷年都在歐洲城市舉辦，今年首度選在亞洲國家辦理，台灣率先亞洲其他國家舉辦此項競賽，除有助提升國際形象，也彰顯台灣技職教育成就，競賽期間，法國藍帶國際學校將派員到校觀賽。

林右昌表示，市府樂意和經國學院合作，希望打造基隆成為「美食之都」目標邁進，透過出身經國菁英廚師，未來成為基隆特色，他也感謝在爭取過程中，各界協助台灣與基隆舉辦這項競賽，希望讓選手留下深刻難忘的回憶。

林右昌說，基隆是很棒的海洋城市，擁有豐富海鮮，這幾天他也會陪菁英廚師前往崁仔頂漁市挑選食材，屆時將看到台灣豐富海鮮。他強調，承辦這項競賽代表基隆美食與餐飲文化水準受到國際矚目，期許身為舉辦地主國，希望能把獎牌留在國內。

經國學院表示，來自歐洲、美洲、澳洲、非洲等22國冠軍選手，將齊聚在經國學院，4日起參加為期6天的參訪與競賽活動，並在7日辦理競賽，另外在8日於晚宴中宣布今年世界冠軍獎落誰家。

「世界年輕廚師菁英賽」自1977年於瑞士蘇黎世首度舉辦，競賽宗旨鼓勵各國年輕廚師使用傳統烹飪方法烹煮食物，展現文化多樣性，讓介於20到26歲之間的年輕優秀廚師，挑戰運用「黑盒子」比賽方式，考驗參賽者創意與臨場反應，發揮烹飪才華。

(中時 )

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