紐約時報：台灣背棄了金門

2018年09月04日 14:52 中時 劉屏 ／華盛頓電 ／華盛頓電

八二三炮戰期間國軍炮兵在沒有掩護的金門尚義機場反擊共軍。（本報系資料照片）

兩岸軍事對峙的年代，這裡承擔了台灣的苦難；台灣本島安居樂業，不曾聽聞防空警報，這裡卻落下了創世界紀錄的密集炮火。一甲子之後，台灣背棄了這裡，高層官員只有舉家出遊時才會想到這裡。金門炮戰一甲字的紀念日，台灣遭到了「泡擊」，出現了慘重水患，出現在民進黨長期執政的縣市。

「八二三」戰役（或稱八二三炮戰）60周年紀念日當天，台灣的執政當局不僅沒有人到金門感念軍民數十年來的犧牲奉獻，反倒莫名其妙的說那場戰役是黨派間的事。就在這一天，台灣南部豪雨成災，數日不退，造成人員傷亡、財物重大損失，成了「八二三泡戰」。難道是因為台灣背棄了金門，忘懷了英靈？

「台灣背棄了金門」，這是《紐約時報》周日版用語。這篇長文發自金門，彩照是金門海灘上的反登陸設施，那是軍事對峙的遺跡。文章的標題是「這裡一度是冷戰中的發火點，台灣的一部分如今接受中國示好」（Once a Cold War Flashpoint, a Part of Taiwan Embraces China’s Pull）。

「泡戰」水退後，災區公路坑洞處處，約有5千個。「5千」這個數字立即讓人想到金門。二次大戰末期的硫磺島浴血戰，戰況極其慘烈，每平方英里的彈坑約為5千個，是歷史紀錄。13年後的「八二三」打破了這個紀錄，一次次的飽和攻擊，使金門每平方英里落彈逾8千枚。

在那樣的漫天烽火中，金門挺住了，台灣本島繼續舉行地方選舉，繼續推動經濟建設，創造了經濟奇蹟，繼之以政治奇蹟。然而，金門不同。台灣本島在1987年解嚴，金門卻繼續實施戰地政務制度，直到5年後才民主化。文中引述金門縣長陳福海的話，說，民主之後，金門就被台北拋棄了，「沒有一位民選總統對金門的需要給予足夠的關注」。

金門距離台灣遠，距離大陸近，如今更近了，包括地理距離及心理距離。在地理上，廈門填海造陸，興建新機場，使金廈間的距離縮短了約1.5公里。而且有人提議在廈門機場與金門之間興建大橋，兩「門」就連為一體了。

在心理上，十餘公里長的輸水管線完工啟用，廈門提供飲用水給金門。接下來，廈門還可能供應廉價電力給金門。金門的觀光客日增，又有酒廠，因此需水較以前增加，如今廈門一口氣解決了金門3成的用水問題，金門人當然歡迎。尤其金門有不少廈門媳婦，她們對來自故鄉的水，自是另一番感受。

倫敦國王學院的台海議題專家勞倫．迪基（Lauren Dickey）女士表示，中國大陸對金門有吸引力，這很自然，因為台北的中央政府不能幫金門解決問題，而近在咫尺的一方卻願意幫忙，你說金門會怎麼做？

金門姑娘王莛頎在紐約工作6年後回到金門，成立「敬土豆文化工作室」。她說金門距離台灣本島遙遠，金門人覺得自己像孤兒，而中國大陸日益強大，金門人如何抗拒？她說，不要輕忽中國大陸的影響，「金門會走自己的路」，與中國大陸加強交流。

八二三不去金門表達感念，卻在八二四去金門觀光，這不但是棄台灣災民於不顧，更是對金門人民的羞辱。民進黨不紀念八二三，意圖割裂歷史，可是老天有眼，非另降個八二三不可，讓民進黨忘不了八二三。台灣民主化的「成果」是背棄金門，這種忘恩負義的行徑，善良的台灣人民不會忘記，青壯人口流失的金門人民更不會忘記。

(中時 )