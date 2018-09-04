翻轉住的想像！網紅打卡新地標「孵空間」

2018年09月04日 14:53 中時 盧金足

理和建設總經理許世宗表示，建築隨著思維與生活習慣要與時俱進，不能墨守成規。（盧金足攝）

《思宅Housing──2018打開孵空間系列展》在各個空間規畫出「放鬆與專注、休息與交流」等區塊。（盧金足攝）

《思宅Housing──2018打開孵空間系列展》成為網紅打卡熱點。（盧金足攝）

理和建設、裏物文化策畫《思宅Housing──2018打開孵空間系列展》吸引很多民眾來參觀。（盧金足攝）

台中市7期近幾年來成為政商重鎮，台中國家歌劇院、秋紅谷生態公園、百貨商圈吸納大批人潮，忙碌、擁擠的都會中，停下腳步為自己「孵」出一點時間，「孵」出一些空間！理和建設、裏物文化共同策畫的《思宅Housing──2018打開孵空間系列展》，在台灣大道旁的黃金地段展示各種不同的空間設計，回饋給社區與市民一個休閒與學習的場所。

車水馬龍的台灣大道，尤其新光、大遠百商圈更是台中市7期的「地王」級精華區域，很多民眾循景而來，好奇詢問， 這是美術館、餐廳還是咖啡廳？在大樓林立的城市中，麼有這麼美的地方？

推動《思宅Housing──2018打開孵空間系列展》的理和建設在建築業已邁入第23年，在業界素以慢工出細活打造建案，現今台灣的社會劇烈的改變，人口老化、家庭組成、網路時代來臨，生活型態影響居住品質，為住戶思考「空間如何創造生活價值！」

理和建設總經理許世宗指出，社會對生活的需要不斷在改變

，所有的空間不可能一式套用到底，以前規畫建案時，住戶對衛浴空間的需求，只想開一扇很小的窗戶，但隨著生活條件的不同，客戶希望窗戶擴大視野，最好是能在沐浴時，同時獲得滿眼夜景的享受，所以建築也隨著思維與生活習慣要與時俱進，不能墨守成規。

規畫《思宅Housing──2018打開孵空間系列展》活動的策展單位探索廣告蔣明朱總監表示，「地段、建材不是挑選建築的唯一條件，一棟建築應該包含生活的內涵，讓居住者從一棟建築裡去找尋最適合自己的生活場域。」

他在策畫《思宅》展覽的初心，便是希望觀者能加入互動，一同思考住宅空間的意義，《思宅Housing──2018打開孵空間系列展》舉辦於理和建設概念會所─Zero Space孵空間，以「家的探索」及「翻轉家的可能」兩大主軸貫穿展覽主題。

「我想要的生活美學空間是什麼？」很多來參訪的民眾感受到對建築的洗禮，也顛覆傳統對居住環境的想法，尤其「孵空間」還提供多場次的跨界對話，以及生活職人工作坊，將建築真實的擴展至日常行進的生活之中。

理和建設業務部副理紀伯坤說，希望在展覽會場，民眾能體驗到不同空間帶來的不同感受，各個空間規畫出的「放鬆與專注、休息與交流」等區塊，在停留與思考中，開拓不同面相，正是現代建築應該融入的民生「狀態」。

陽台不只是陽台！整個展覽場中，吸睛焦點「孵夢陽台」，針對過往建築的陽台多半小且長，因為涉及是否計入容積之故，加上民眾對陽台甚少想像，多半堆放雜物，未發揮陽台的功效。

在「思宅」的戶外，展示多種陽台，面積較一般的景觀陽台大，裡面還可以讓人「孵」著自己的夢想，令人驚艷的是，咖啡師可以擁有及腰的工作陽台，沖煮咖啡更方便。

以插畫家為設想的內縮式陽台，讓藝術創作者斜望天空點亮靈感時，還能保有自己的隱私；烘焙師則有陽光十足的陽台

，玫瑰、甜菊、迷迭香都長得又高又大，吸入滿滿的正能量

，激發人們對陽台的豐富想像。

一座陽台化為無限的生活趣味，理和建設這處目前成為網紅拍照熱門景點，也吸引很多文青來尋找生命的答案，理和建設累積23年的品牌元素，提供美學與心靈激盪的園地，在「

孵空間」與更多民眾做近距離的交心。

(中時 )