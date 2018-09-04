援非增債務風險？ 陸官員：造血避免負擔

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旺報

大陸國家主席習近平3日宣布將再投入600億美元援助非洲，部分外媒分析這將加劇非洲的債務風險和負擔，大陸非洲事務特別代表許鏡湖4日表示，中非合作是在充分做好可行性研究、論證的基礎上進行的，合作將立足幫助非洲增強造血功能，避免債務、財政方面的負擔，「非洲債務形成原因是複雜的，把非洲債務負擔歸咎於中國也是沒有道理的」。

大陸非洲事務特別代表許鏡湖4日在中非合作論壇新聞中心舉行媒體吹風會，針對外媒批評大陸砸錢援助非洲，會增加非洲國家債務風險和財政負擔，他表示，中非合作的「八大行動」，以及600億美元資金的落實過程中，中非是互利合作共贏的，實施項目是雙方在平等的基礎上商談確定的。

他指出，現在非洲正處於發展上升時期，當地致力於推動實現工業化、經濟多元化、現代化，但同時，非洲目前資金和人才缺乏，基礎設施又比較落後，這三大瓶頸制約了非洲的發展。”許鏡湖表示，中非經濟有很強的的互補性，中國已經進入新的發展階段，確實擁有人才、資金、設備、裝備等方面的優勢，可以補充非洲的短板，而且中方在與非方合作時會充分做好可行性研究、論證，選擇的合作項目也會考慮到建成後的自主和可持續發展。

許鏡湖直言，中方對於非洲的合作並沒有加重非洲債務負擔，非洲債務形成的原因是複雜的、是長期積累的，而且，近幾年國際經濟週期性的波動也加劇了非洲的融資成本。此外，許鏡湖還分析稱，非洲大多數國家主要依靠出口原材料發展經濟，而這幾年國際原材料價格下跌，也令非洲國家財政收入有所減少，財政負擔加劇。

「非洲大量國家，即使是債務負擔比較重的國家，主要債權方也並非中國，因此，把非洲債務負擔歸咎於中國也是沒有道理的」，許鏡湖說。

(旺報 )

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