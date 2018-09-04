「嬰兒用品連線」騙尿布奶粉錢 詐1800萬重判8年

莊女網路刊登販賣尿布等嬰兒用品文章或訊息，佯稱有管道購得相當便宜的嬰兒用品，詐騙媽媽們的尿布錢。圖為示意圖，非本案照片。 資料照片／警方提供

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莊姓女子被控在臉書及LINE成立代購嬰幼用品等群組，專賣低於市價3到5成價格的奶粉、尿布，吸引不少婆婆媽媽撿便宜下單，不料這全是一場空，錢匯出去卻都沒收到貨；高雄地方法院審理認定3年來至少97人受害、詐得1800萬元，依97個詐欺罪判她有期徒刑8年，仍可上訴。

判決指出，25歲莊女自2013年起在臉書及交友軟體LINE群組上設立「代購嬰兒用品」、「高雄嬰兒用品買賣」等社團，並在網路上成立「嬰兒用品連線」、「ONLINE嬰兒雜貨用品」、「花花柑仔店」、「蘑姑團隊」、「批二青蛙團隊」等LINE群組，吸引大批婆婆媽媽加入。

莊女販售商品包括尿布、奶粉、衛生紙、汽車安全座椅、沐浴乳等嬰幼用品，低於市場行情3到5成攬客，再用購買即贈等不實的促銷方式，導致林姓家庭主婦等97人瀏覽莊女所設網頁後受騙上當，各自匯款數千元至上百萬元不等，向莊女訂購商品。

莊女審理時坦承犯行，一審合議庭審酌她自2016年遭查獲迄今，只與其中3名被害人達成和解，事後又藉故推遲不給付賠償金額，認定她97次詐騙行為，依數罪併罰定執行刑，共判8年徒刑。另檢方起訴她的母親、妹妹、前夫及其友人等6人則拒認罪，由於僅查出6人出借帳戶給莊女，無法證明共同詐騙，判無罪。

(中時 )

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