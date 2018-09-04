美網》謝淑薇、曾俊欣、喬安娜落敗 台灣剩青少年男單、女雙

謝淑薇（右）女雙賽事於16強止步。（四維體育推廣教育基金會提供）

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中時電子報
／綜合報導

台灣好手謝淑薇、曾俊欣、葛蘭喬安娜4日在美國勞工節當天出賽，謝淑薇和白俄羅斯籍搭檔莎巴蘭卡，以5比7、4比6飲恨比利時梅騰絲／荷蘭舒爾絲，無緣女雙8強，讓台將本屆美網公開組賽事告一段落。

青少年組部分，曾俊欣男雙、葛蘭喬安娜女單4日也都出局，台灣球員在本屆美網賽程僅剩下曾俊欣的男單和喬安娜的女雙。

葛蘭喬安娜在烈日下出戰青少年組女單賽事，打滿3盤飲恨。（四維體育推廣教育基金會提供）

被列為青少年組女單第12種子的葛蘭喬安娜在正中午率先登場，激戰3盤後以5比7、6比3、2比6敗給美國的曼德莉克。她賽後說：「今天狀況不好，身體不太舒服，第2盤打完本來以為有機會，但第3盤沒力了。」

曾俊欣（右）與巴西搭檔臨時成軍，於美網青少年組男雙首輪落敗。（四維體育推廣教育基金會提供）

青少男單打和雙打均為頭號種子的曾俊欣，原本青奧搭檔何承叡因手肘受傷退出，臨時找了不擅雙打的巴西選手威爾德，結果網前頻出狀況，除了截擊一直出界，就連簡單高壓球都能打到場外，兩人和阿根廷對手拚了3盤，以2比6、6比3、6比10飲恨。

「曾爸」曾育德表示，雙打雖然首輪就輸了，但重心是擺在單打，就把雙打當成熱身，無需太在意勝負，「俊欣雙打本來就沒很強，今天對手打得不錯，輸了並不意外。」曾俊欣下役要在青少男單第2輪迎戰南非對手，喬安娜將和日本搭檔在女雙首輪出擊。

(中時電子報)

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