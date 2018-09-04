恭喜！「馬如龍」要當爸了 宣布妻子喜懷雙胞胎

2018年09月04日 15:01 中時 林淑娟

馬俊麟與妻子梁敏婷一起養了兩隻柴犬。（民視提供）

馬俊麟與他的兩隻柴犬。（民視提供）

本名馬如龍的馬俊麟，將與妻子梁敏婷一起開畫展。（民視提供）

本名馬如龍的馬俊麟，將與妻子梁敏婷一起開畫展。（民視提供）

本名馬如龍的馬俊麟，將與妻子梁敏婷一起開畫展。（民視提供）

馬俊麟劇中飾演吳皓昇的兒子。（民視）

藝人馬俊麟本名「馬如龍」，外型斯文帥氣的他在民視八點檔《大時代》飾演智慧超群的「孫煥然」，跟王瞳、吳皓昇有不少對手戲，更擁有超高人氣。台師大美術研究所畢業的他，5日起將跟老婆梁敏婷一起開畫展，邀請函在網路流傳後，才讓他的本名「馬如龍」跟著曝光，引起網友討論。馬俊麟說因為從小獨生子，爺爺希望家裡人口能夠越來越多，才取這個名字。

跟老婆結婚2年的他，也首次公開老婆已懷孕3個月的喜訊，且懷的還是雙胞胎。他開心又感動地說，說來巧合，他跟老婆都是家中獨生子女，結婚時兩人就領養2隻柴犬，這次老婆竟懷上雙胞胎，一家四口即將變六口熱鬧之家，馬俊麟欣慰表示，夫妻倆都經歷過身為獨生子的孤單，特別開心小孩有伴可以一起成長，他也終於一圓兒時渴望的「家」的感覺。

昨天播出的《大時代》中，馬俊麟吃著便當思念媽媽，讓不少觀眾揪心，他透露自己也是這樣長大的，他從小就在單親家庭成長，媽媽離家、爸爸長期在外地工作，他是由爺爺奶奶帶大，然而就像角色孫煥然一樣，他從來不會開口要東西，要買東西都是期待領過年的壓歲錢，才能買想要的玩具，所以他非常了解這個角色。

馬俊麟說，他小學時天真以為靠著生日許願，爸爸媽媽就能再在一起，直到國中才發現自己真的是很天真，因為這是不可能的事情，語氣中透露著感傷。幸好現在家庭幸福美滿，拍戲之路也很順利，他很感謝編劇將《大時代》中的「孫煥然」角色塑造很成功，他在演出過程中，也能透過劇中鼓勵別人的話來鼓勵自己，收穫良多。

因為忙著拍攝八點檔《大時代》，他沒有很多時間好好陪老婆跟毛小孩，所以每天出門拍戲前後都會幫忙打點好家事，例如洗衣服、幫狗洗澡、遛狗，劇組發的餐點他也常常帶回家與老婆共享，他說，因為老婆懷雙胞胎，每3個小時就肚子餓，所以糧食一定要充足！

復興商工、台師大研究所畢業後的他熱愛畫畫，在台北萬華租一個工作室，還沒進演藝圈之前，他都在工作室教畫，他說自己平常作畫有怪癖，喜歡裸著上身只穿內褲作畫，原因是個性節儉，深怕衣服沾上洗不掉的油畫顏料，索性穿內褲作畫，他笑說，反正穿在裡面也不用怕沾上不好看，即使丟掉也不會捨不得。

這次是他從師大美術研究所畢業後，第一次跟老婆一起在日帝藝術辦雙個展，像孕育孩子般，足足籌備了整整兩年，沒想到畫展與寶寶一起來報到，多喜臨門。其實《大時代》場景也曾多次出現他的畫作，讓觀眾頗有耳目一新的感受，除了畫展，8日也有舉辦座談會，讓粉絲格外期待。

(中時 )