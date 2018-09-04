貿易戰常態化！北京使出這個手段才是關鍵

中美貿易戰恐趨常態化，專家分析北京當局應該穩住陣腳，不要亂了節奏。(示意圖/Shutterstock)

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中時電子報

中美貿易戰不斷升溫，已經演變成一場漫長而且複雜的戰役，外界認為無可避免會形成一種常態化。在這種情形之下，中國社科院世經政所研究員張明在《金融時報》(Financial Times)專欄中分析，北京政府應該加快改革開放的腳步，而不以閉關自守的姿態應對中美摩擦。更重要的是，北京當局應該站穩自己的腳步，按照預定計畫來推動結構改革以及防範系統性的金融風險。千萬不要輕易被美國政策衝擊而亂了節奏。

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張明說，過去幾年，中國國企改革、土地改革和服務業部門開放的節奏比金融改革節奏還慢，導致金融空轉，系統性金融風險上升。但是自從2016年開始，北京當局加強金融監管，讓系統性金融風險得到有效控制以後，很快地結構性改革就能夠如期展開。

報導分析，由於2017年是全球經濟自2008年美國次貸風暴以來最好的一年。全球經濟呈現復甦的局面，但卻在2018年急轉直下。也就是說，全球經濟在復甦後又再度分化，貨幣政策也由集體收緊轉為重新分化。再加上，全球地緣政治的衝突變得更劇烈，帶給經濟很多壓力。中美貿易升級，可以說對全球經濟復甦相當不利。

在這種外部環境不確定的情況下，張明認為，北京政府應該更加控制風險和維持穩定增長，因為一旦政府防控系統性金融風險的努力受到損害，中國結構性改革的節奏就會變慢或停擺，反而陷入危險。

(中時電子報)

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