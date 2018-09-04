高鐵行動購票App 獲2018德國「紅點設計獎」

2018年09月04日 15:12 中時 王思慧

台灣高鐵公司以「T Express」行動購票App報名參加素有「設計界奧斯卡獎」美稱之德國「紅點設計獎」（Red Dot Award）評選，因獨樹一格的原創性與高辨識度，搭配直觀、友善的介面設計，從全球逾8千件優秀參賽作品中脫穎而出，獲頒2018紅點設計獎-傳達設計獎（Red Dot Award：Communication Design）榮耀肯定。

高鐵公司表示，自2011年推出的「T Express」行動購票App，為國內大眾運輸業首次將票證應用在手機的行動應用程式，旅客下載後不但能透過行動裝置，一次完成高鐵訂位、付款與取票程序，更可藉App內建的「多人分票」功能，從訂單中將電子車票輕鬆分予同行的親友。

高鐵公司統計，「T Express」行動購票App推出迄今下載量逾630萬次，2017年平均每月透過「T Express」訂購車票超過130萬張，全年持手機票證進站搭車的旅客更超過520萬人。特別在週末及連續假日時，更有超過五分之一旅客利用高鐵「T Express」App先完成購票、付款，再憑App下載QR Code車票，到站後輕鬆掃描進站乘車。

「紅點設計獎」自1955年由德國設計協會創立，舉辦迄今逾60年，評選結果為全球設計界年度盛事，得獎作品更受到國際高度重視。該獎項共區分為：「傳達設計獎」、「產品設計獎」及「設計概念獎」三大類型。

其中，2018傳達設計大獎共吸引45個國家、8,610件作品報名參選。歷經24位跨國專家組成的評審團嚴格評選，台灣高鐵「T Express」行動購票App，在各國精銳盡出的設計作品中脫穎而出，榮獲評審團的一致肯定，勇奪傳達設計獎。

(中時 )