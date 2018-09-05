宜蘭長房老元香月餅 家傳四代的古早美味

2018年09月05日 07:27 中時 胡健森

「長房老元香」的月餅，是老少咸宜的美味食品。（胡健森攝）

老宜蘭人都知道，想要吃道地古早味的月餅，位於宜蘭市的「長房老元香」是必嚐的老字號名店，已經家傳四代的手藝，更是刻印在許多宜蘭人腦海中的家鄉味道。

長房老元香的月餅一年四季都有提供，主打最受歡迎的綠豆沙內餡口味，到了中秋節前後，就會另外推出金棗、芋頭、咖哩肉等更多不同口味的月餅供顧客選擇。

店家說，最早月餅只有綠豆沙一種口味，經過一代代的研發，開發出其他的品項，但仍以綠豆沙口味最受歡迎，加入油蔥、豬油，吃起來特別香，甜中帶鹹，因此不會感覺太甜膩，如果是剛出爐，撲鼻的香味更是讓人無法擋，酥脆的餅皮，口感絕佳，讓人一顆接著一顆，真的是停不下來。

如果一次吃不完，還可以放在冰箱冷藏，要吃的時候再放入微波爐、烤箱或電鍋加熱，口感香氣不變，在家中就可吃到剛出爐的美味；除了月餅，「牛舌餅」更是長房老元香的招牌產品，其他還有蔥燒餅、澎餅、棉Q餅、蛋捲等，口味眾多，任君挑選。

店名：「長房老元香」

地址：宜蘭市神農路二段87號

電話：（03）9323595

營業時間：上午9點至晚上10點、全年無休

售價：每顆25元、一盒300元（12顆可混搭）

(中時 )