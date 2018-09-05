宜蘭長房老元香月餅 家傳四代的古早美味

宜蘭市「長房老元香」的月餅，是必嚐的家傳古早美味。（胡健森攝）

友善列印
中時
「長房老元香」的月餅，是老少咸宜的美味食品。（胡健森攝）

老宜蘭人都知道，想要吃道地古早味的月餅，位於宜蘭市的「長房老元香」是必嚐的老字號名店，已經家傳四代的手藝，更是刻印在許多宜蘭人腦海中的家鄉味道。

長房老元香的月餅一年四季都有提供，主打最受歡迎的綠豆沙內餡口味，到了中秋節前後，就會另外推出金棗、芋頭、咖哩肉等更多不同口味的月餅供顧客選擇。

店家說，最早月餅只有綠豆沙一種口味，經過一代代的研發，開發出其他的品項，但仍以綠豆沙口味最受歡迎，加入油蔥、豬油，吃起來特別香，甜中帶鹹，因此不會感覺太甜膩，如果是剛出爐，撲鼻的香味更是讓人無法擋，酥脆的餅皮，口感絕佳，讓人一顆接著一顆，真的是停不下來。

如果一次吃不完，還可以放在冰箱冷藏，要吃的時候再放入微波爐、烤箱或電鍋加熱，口感香氣不變，在家中就可吃到剛出爐的美味；除了月餅，「牛舌餅」更是長房老元香的招牌產品，其他還有蔥燒餅、澎餅、棉Q餅、蛋捲等，口味眾多，任君挑選。

店名：「長房老元香」

地址：宜蘭市神農路二段87號

電話：（03）9323595

營業時間：上午9點至晚上10點、全年無休

售價：每顆25元、一盒300元（12顆可混搭）

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
深坑除了豆腐料理美味，豆腐甜點… 宜蘭鯖魚節月底登場 訂桌送禮加…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。