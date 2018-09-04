惡檢林俊佑遭監院彈劾 陪同2員警未達違失彈劾

2018年09月04日 15:46 中時 陳建瑜

針對花蓮地檢署檢察官林俊佑帶刑警至幼兒園質問學童的案件，引發社會反彈，監察院今表示，由於林俊佑侵越權限，違失重大，依法全數12票無異議通過彈劾。而陪同林俊佑的2名員警因無助長聲勢而未遭彈劾。

監察院彈劾理由之一是，林俊佑因懷疑其女遭同學欺負，而園方未妥善處理，竟假借職務權力，指示員警於6月21日隨同前往幼兒園，不顧園長及老師勸阻，執意進入教室，嚴厲質問班上學童，導致幼童心生恐懼，並妨礙師生上課權益。

理由之二是，林俊佑6月28日二度指示員警陪同前往幼兒園，威逼園長索討教室監視錄影帶供其攜回觀看，明顯涉有「侵越權限」，違反檢察官倫理規範的情事，且違失情節重大，事證明確，嚴重戕害檢察官形象。

監委蔡崇義表示，全案調查過程中，讓他們最擔心幼兒經過此事後，是否能從陰影中走出來，曾約談花蓮縣政府教育處等單位，如何妥善照顧。

至於陪同林俊佑的林姓及邱姓2名員警，則不在彈劾範圍內。監委楊芳玲指出，斟酌照片及對話，並考量目前仍有《調度司法警察條例》，檢察官跟警員有指揮權限，員警實務上難以拒絕。

楊芳玲還說，員警雖陪同進入幼兒園，但並沒有助長聲勢，過程中，警員還藉故出去抽菸5至6次，顯示對事情感到不對勁，在警員無太大不恰當行為下，行政責任部分尚未達到違失彈劾餘地。

蔡崇義提及，彈劾調查報告中，也會檢討法官及檢察官等超過40餘年的《調度司法警察條例》制度一併考量。

楊芳玲強調，從監察院角度，法律修正不是檢討權範圍，但曾就此案約詢刑事局、花蓮地檢署檢察長就司法調度徵集意見；法務部對此已長期研究，基本立場傾向宜修不廢；而檢警也同意在沒有修改之前，兩方盡量以合作角度作職務相關業務。

(中時 )