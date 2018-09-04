基隆》原民議員選戰 黃淑珍單挑陳明建

2018年09月04日 15:41 中時 張穎齊

基隆市現任的原住民議員陳明建，以無黨籍身分爭取連任，面對對手的挑戰，他堅持穩紮穩打的態度，持續推動改善原住民的托育及長照等政見。（陳明建提供）

選戰開打，各選區的議員選舉幾乎都陷入「大亂鬥」的情況，而相較「冷門」的基隆市第8選區「平地原住民」戰區，則是一對一的對決狀態，由親民黨籍候選人黃淑珍，挑戰無黨籍的現任議員陳明建，不過2人為爭奪唯一的原民席次，競相拋出爭取原民福利及權利的政見，亦頗具可看性。

出身阿美族的黃淑珍現年55歲，丈夫是現任的中正區建國里長，平時都隨丈夫出席地方大小活動，直到有一天，二哥因故變成了植物人，才使得她頓悟，政府對於原住民的照顧福利相當缺乏，迫使她決定參政。

「原住民經常被邊緣化，權益都被忽略，所以我一定要加倍努力去爭取！」黃淑珍說，原住民在如今台灣社會上，仍是屬於弱勢的族群，雖然她面對的對手擁有現任優勢，但她仍有信心拚勝選，因為她身上除了肩負主席宋楚瑜對她的期待外，還有為基隆市原民同胞們付出的責任。

「換女生來做做看！」黃淑珍說，陳明建可說是基隆原住民的大家長，但身為大家長，要照顧這麼多同胞，勢必會有部分地方疏忽，那倒不如換女議員做做看，看會不會不一樣。

56歲的陳明建同為阿美族，擔任過2屆議員，此外他也曾經擁有過親民黨籍，直到2014年，他決定捨棄政黨色彩的拘束，以無黨籍身分參選，為拚連任的他，面對黃淑珍的挑戰，他表示「很尊重她的決定，希望彼此都能互相加油，不需要用到攻擊的方式，來場理念之爭。」

陳明建表示，基隆共有9600多名原民同胞，他此次將持續以往的政見，推動改善托育、長照等制度，並爭取經費來讓座落9年的原住民部落大學繼續進化，傳承原住民的傳統技藝。

(中時 )