新竹振道有線電視收費太貴 民進黨團要求降價分組

2018年09月04日 15:29 中時 陳育賢

新竹市議會民進黨團今天召開「市民無罪降價有理─反對有線電視長期暴利收費」記者會，要求凱擘新竹振道有線電視公司明年必須降價同時分組收費。（陳育賢攝）

由於新竹市唯一1家的凱擘新竹振道有線電視公司因長期收費高於全國平均，且無分組分級收費制，市議會民進黨團4日要求重新檢討收費，同時降價與提出分組改善辦法，籲請有線電視費率審議委員會在年底審議確實要振道改善，並要求最低分組價為200元。

凱擘新竹振道經理李朝煌對此回應表示，公司今年8月31日已將基本組收視費200元的新方案送交新竹市政府審議，至於其他的分組收費，因牽涉到頻道商與系統台的整合，NCC也表示要延到2020年實施，另，最高組的收費要落在500元或維持520元或540元等價位，則由審議委員審議決定。

新竹市議會民進黨團今天召開「市民無罪降價有理─反對有線電視長期暴利收費」記者會，包括議員鄭宏輝、李妍慧、鄭貴元、曾資程、劉聲正、林盈徹、施乃如異口同聲炮轟振道有線電視公司。

民進黨黨團總召鄭宏輝表示，分組收費制是NCC規定的趨勢，很多縣市已經開始實施，但凱擘新竹振道卻至今還沒有這樣的收費制度，收費戶無法自行選擇要看的頻道真的很不合理，分組收費就像吃陽春麵、牛肉麵或是滿漢全席一樣，想吃什麼自己選擇。

黨團幹事長李妍慧表示，振道長期收費在每月520元以上，去年雖降價20元，但費用還是高於許多縣市。而嘉義市城市規模及人口與新竹市相似，也是單家壟斷經營，但嘉義市有線電視有分組的200元可選擇，但新竹市只有基本組520元。

另外，同是凱擘集團經營的台南市，有基本組200元的選擇，但同樣的老闆，在經營成本較低的新竹市收費卻高這麼多，實在不公平。

鄭貴元、曾資程與劉聲正也表示，振道在地經營20，長期壟斷新竹市場，但價錢比起其他縣市高出許多，振道的獲利高於全國平均之上，必須落實分組收費制。

林盈徹與施乃如指出，這幾年不斷接到民眾陳情，新竹市有線電視選擇方案少，強迫民眾消費，無從選擇，嚴正要求保障收視戶的權益。

民進黨團籲請市府積極要求凱擘新竹振道有線電視公司明年必須降價同時分組收費，並建議分為每月200元、350元、450元3個組別收費，另業者可再提供其它付費頻道讓消費選擇，讓市民享有應有的消費權益。

對此，市府行政處表示，今年8月17日已邀集審議委員及振道召開座談會議，委員提出分組付費方案，請振道採納；另，年底審議2018年費率時也將廣納各方意見並要求業者維護消費者權益。

市府指出，今年振道以隱匿2018年基本頻道每月每戶收視費用520元資訊，片面簡述誘導訂戶加訂HBO電影套餐，以及雖於今年3月30日同意退費予訂戶，卻延宕退費期程，嚴重損害消費者權益，市府已各裁罰30萬元並限期改善，屆期不改善還將按次處罰。

(中時 )