亞運大放異彩 羽球首度登上體表會

雅加達亞運男單銀牌周天成，也將在體表會秀身手。（中央社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

我國羽球在雅加達亞運大放異彩，摘下1金1銀2銅的歷史最佳成績，今年體育表演會也將首次納入羽球項目，以臺師大羽球隊為主體，加上來自牧德科技羽球隊的成員，另外還找來了「羽球一哥」周天成助陣。這次的表演以「羽化飛天」為名，由臺師大同學們自行發想，總長約5分鐘，表演以快節奏的方式，展現羽球的美感與速度感。

開場第一部分是「精彩一瞬」，由五名球員輪流打出放小球、挑球、長球、切球及殺球；第二部分是「羽球急轉彎」，八組人馬進行熱身對打，表現羽球基本球路。為了要讓表演看起來整齊一致，剛開始練習時會大聲數節拍，與背景音樂配合。音感最好的潘姿瑾表示，其實打羽球本來就需要一些節奏感，再加上自己小時候學過跳舞，所以並不是一件難事。

「擊破」表演，各個球員輪番上陣，以羽球擊穿不同的物品，展現控球準度及爆發力，練習當天先用呼拉圈代替屆時體表會的道具。（體育署提供）

「咻－咻－咻－」，俐落的揮拍、專注的眼神，球員精準地操控羽球往目標物快速飛去。第三部分的表演「擊破」，各個球員輪番上陣，以羽球擊穿不同的物品，展現控球準度及爆發力。有趣的是，表演道具還在製作當中，因此練習時先由同學蹲在網前手持呼拉圈、木板等物品，不過臺師大羽球隊實力堅強，每一球力道都十分強勁，拿道具的同學常常挨「球吻」，但仍舊敬業地堅守崗位。

第四部分則是牧德科技羽球隊與周天成的對打演出，由於周天成近期備戰世錦賽及亞運，還未參與表演練習，因此擅於花式技巧的廖炯程便暫時頂替周天成的角色，也在訪問過程中秀了背後擊球和胯下擊球兩招，逗得隊友歡呼連連。

台師大羽球隊。（體育署提供）

值得一提的是，18位參與表演的臺師大同學中，並非皆是羽球隊選手，有幾位桌球、跆拳道、武術專長的同學擔綱「戲劇組」，將扮演各部分表演中的串場角色。因為大家都是同系同學，感情融洽，讓練習過程中十分順利、歡樂。

「羽球是世界上速度最輕、最快的球類運動，我們希望藉由表演展現羽球的特點。」隊長王妍又自信地說道。從熱身動作到強力擊球，表演精彩可期，臺師大羽球隊希望藉由體表會，帶領觀眾認識羽球，體會競技運動中的藝術。

期待看到他們的表現嗎？國民體育日體育表演會已經開放免費索票，相關訊息可上網搜尋「i 運動」(http://isports.sa.gov.tw/ )查詢。

(中時電子報)

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