淹水救助受災戶簽切結書 台南最快下周發救助金

2018年09月04日 15:48 中時 曹婷婷

823豪雨造成台南初估約1萬2000戶積淹水，從20公分到100多公分都有，鑒於過去淹水補助常見受災戶請託，「差幾公分又沒關係」，希望能夠多爭取一些補助，希望協助勘災的公所、里長、里幹事「放水」，但八八風災過後，嘉義卻發生里長因此遭起訴，為此，台南市政府民政局受理淹水認定，由受災民眾指定水痕線，簽具切結書，非由里長背書。

台南市這次有大半個行政區泡水，各公所連日忙於淹水查報、提報淹水救助等作業，幾乎忙得人仰馬翻，不少公所坦言，申報確實會遇上民眾希望災損申報能從寬認定，不過，因為淹水高度涉及救助金額度，不能馬虎過關，學甲區即遇到有漁民抱怨魚塭的魚跑光，申請漁損，但經過訪查周邊魚塭，沒有一個淹水。

民政局長林振祿表示，鑒於過去八八風災過後有嘉義里長遭起訴，此次淹水申報由民眾簽具切結書，區公所里幹事依現地周遭事實複查驗證提報，而不是由里長出證明書，避免發生虛報法律問題。

他強調，各區公所受理申報原則「從優、從寬丶從速」，8月24日起即動員包含志工在內1700名人力，協助淹水户丈量淹水高度丶提報淹水救助、協助繕打整理文件，截至目前已完成淹水查報作業約8000件，進度約9成，最快下周即可發放救助金。

(中時 )