男人也穿束腹！實踐大學教授：倒三角形的唯美

實踐大學服裝設計系教師葉立誠推出全台首本講述束腹歷史的教科書《形體輪廓與束腹的前世今生》，在4日舉行新書發表會，與蘿琳亞總經理莊碧玉合影。（蘿琳亞提供）

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蘿琳亞總經理莊碧玉身著塑身衣，並測量腰圍，展現纖細體態。（李侑珊攝）

束腹不是女人的專利！實踐大學服裝設計系教師葉立誠投入塑身衣研究多年，推出全台首本講述束腹歷史的教科書《形體輪廓與束腹的前世今生》，他透過爬梳文獻資料發現，束腹是一個時代輪廓線的代表，西方在16世紀，男性也愛穿束腹，追求呈現倒三角形的唯美體態。

葉立誠與蘿琳亞塑身衣合著並推出的《形體輪廓與束腹的前世今生》，4日舉行新書發表會，這本書首度從國內外大量的文獻資料和影像中，考究上古時期至20世紀，每個時代的形體輪廓建立一套邏輯與概念，譬如歌德時期的銳角三角形，也反映在服裝上；此外，在16世紀，男性的形體輪廓是倒三角形，女性則是圓錐形；至19世紀初期的新古典主義時代，所強調的輪廓線則是長條形，而每個時代的形體輪廓代表那個時代的審美價值觀。

葉立誠表示，所有的衣服都是讓身體去膨脹、往外發展，唯有束腹是讓身體內縮，因此在西洋服裝史上，束腹最為獨特。

葉立誠指出，束腹源自16世紀的歐洲，大家過去所認知、傳統硬邦邦的束腹，到了1920年代開始，款式變得很多樣，不再只是著重在腰部，還有包括小腹、甚至從胸部一直延伸至下半身的長版襯衣都有，是束腹的第一次進化。

1930年代由於人造纖維、尼龍的出現，原本硬材質的束腹開始變得有彈性，尤其1940末~1950初期萊卡的出現，讓束腹、塑身衣更有彈性。這種材料的改變可視為束腹史上的第二次進化。

葉立誠說，塑身衣是廣義的束腹，但源自歐洲的束腹卻在台灣傳承了第三次進化。葉立誠表示，蘿琳亞塑身衣跟第二次進化所強調的彈性概念與布料素材不同，他們結合新科技，採用透氣、沒有彈性的無感纖型布料，以達到更完美的塑形效果，也使用傳統束腹的支撐概念，但支條是軟的，穿起來更為舒適，並將過去塑身衣是內著的形式，變成外搭又充滿時尚感，完全顛覆以往，因此將其定位在束腹的第三次進化。

葉立誠也提到，今日時下女性也喜歡穿著束腹、塑身衣，不少女性在產後穿著，為的是調整與恢復身型，另外也有不少人以減肥為目的而穿著塑身衣，相較於服藥或進行醫美手術來瘦身，穿上塑身衣是最安全的瘦身工具。

蘿琳亞總經理莊碧玉表示，今年適逢蘿琳亞技術傳承滿45週年，希望藉由此書的出版，能讓台灣本土企業在深厚的束腹文化中，開創歷史、建立經典。

(旺報 )

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