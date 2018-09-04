男人也穿束腹！實踐大學教授：倒三角形的唯美

2018年09月04日 15:58 旺報 李侑珊

蘿琳亞總經理莊碧玉身著塑身衣，並測量腰圍，展現纖細體態。（李侑珊攝）

束腹不是女人的專利！實踐大學服裝設計系教師葉立誠投入塑身衣研究多年，推出全台首本講述束腹歷史的教科書《形體輪廓與束腹的前世今生》，他透過爬梳文獻資料發現，束腹是一個時代輪廓線的代表，西方在16世紀，男性也愛穿束腹，追求呈現倒三角形的唯美體態。

葉立誠與蘿琳亞塑身衣合著並推出的《形體輪廓與束腹的前世今生》，4日舉行新書發表會，這本書首度從國內外大量的文獻資料和影像中，考究上古時期至20世紀，每個時代的形體輪廓建立一套邏輯與概念，譬如歌德時期的銳角三角形，也反映在服裝上；此外，在16世紀，男性的形體輪廓是倒三角形，女性則是圓錐形；至19世紀初期的新古典主義時代，所強調的輪廓線則是長條形，而每個時代的形體輪廓代表那個時代的審美價值觀。

葉立誠表示，所有的衣服都是讓身體去膨脹、往外發展，唯有束腹是讓身體內縮，因此在西洋服裝史上，束腹最為獨特。

葉立誠指出，束腹源自16世紀的歐洲，大家過去所認知、傳統硬邦邦的束腹，到了1920年代開始，款式變得很多樣，不再只是著重在腰部，還有包括小腹、甚至從胸部一直延伸至下半身的長版襯衣都有，是束腹的第一次進化。

1930年代由於人造纖維、尼龍的出現，原本硬材質的束腹開始變得有彈性，尤其1940末~1950初期萊卡的出現，讓束腹、塑身衣更有彈性。這種材料的改變可視為束腹史上的第二次進化。

葉立誠說，塑身衣是廣義的束腹，但源自歐洲的束腹卻在台灣傳承了第三次進化。葉立誠表示，蘿琳亞塑身衣跟第二次進化所強調的彈性概念與布料素材不同，他們結合新科技，採用透氣、沒有彈性的無感纖型布料，以達到更完美的塑形效果，也使用傳統束腹的支撐概念，但支條是軟的，穿起來更為舒適，並將過去塑身衣是內著的形式，變成外搭又充滿時尚感，完全顛覆以往，因此將其定位在束腹的第三次進化。

葉立誠也提到，今日時下女性也喜歡穿著束腹、塑身衣，不少女性在產後穿著，為的是調整與恢復身型，另外也有不少人以減肥為目的而穿著塑身衣，相較於服藥或進行醫美手術來瘦身，穿上塑身衣是最安全的瘦身工具。

蘿琳亞總經理莊碧玉表示，今年適逢蘿琳亞技術傳承滿45週年，希望藉由此書的出版，能讓台灣本土企業在深厚的束腹文化中，開創歷史、建立經典。

(旺報 )