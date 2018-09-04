長期久坐、彎腰 小心腰椎骨刺找上門

2018年09月04日 15:34 中時 林周義

85歲的黃爺爺，半年前開始感到臀部麻痛，無法站著超過5分鐘，經檢查發現是腰椎滑脫併椎管狹窄（腰椎骨刺）作祟。黃爺爺返台接受基隆長庚醫院的無釘手術，3周後即恢復昔日作息。醫師提醒，長年姿勢不良或勞動，導致下背、臀部及下肢痠麻痛者，可能罹患腰椎骨刺。

基隆長庚醫院神經外科醫師昝文清表示，台灣每年約有2至3萬件腰椎骨刺手術案例，好發於40、50歲以上的人，但近年來80、90歲患者也相當常見。腰椎骨刺因長年姿勢不良及勞動所造成，昝文清表示，不管坐或站，脊椎都承受著一定的壓力，又以第4、第5節脊椎承受的壓力最重。

許多人在年輕時姿勢沒顧好，經常久坐、彎腰、蹺腳，導致腰酸背痛。昝文清表示，年輕時症狀復原快，直到中年退休，黃韌帶因長期受力而增厚，才會爆發腰椎骨刺。他提醒，若發現走路距離越來越短，出現下背、臀部及下肢痠麻痛，甚至無力到需坐或蹲下來緩解症狀，就得小心是否患病。

昝文清表示，許多患者聽到要動脊椎手術，都會感到惶恐，害怕開大傷口，也擔心打骨釘傷到神經，導致癱瘓。如今基隆長庚醫院發展的「腰椎經皮隧道減壓手術」，以單一傷口移除壓迫神經的病灶，不需為患者裝上支架、骨釘，風險較低，手術費用落在13到14萬元，患者1至2天就能出院。

昝文清也進一步提到，超過8成患者在術後獲得明顯改善，少數案例則發生腦脊髓液外漏（1.1%）、感染（0.4%）、血腫或組織液壓迫（0.8%）等併發症。這類手術不適用於只有下背痛的患者，且一般患者術後若無改善，則需進行風險較高的傳統手術。

若要預防腰椎骨刺，昝文清提醒民眾，坐在椅子上連續40分鐘，就得站起來走一走，勿久坐超過50分鐘。他也建議洗碗時盡量站近一些，長者也應避免需常彎腰的園藝工作。另外，若發現腰椎骨刺的問題，應儘速就醫，以免影響復原效果。

(中時 )