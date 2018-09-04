吃薑比藥湯還補 營養師：把握早上這個黃金時間

2018年09月04日 15:44 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

講究醫食同源，薑是中醫眼中一等一好食材，吃薑食、喝薑湯也是一般人的日常選擇。不過，薑雖好卻也有宜忌，若不挑對時辰吃也是徒然，甚至還有副作用。營養師陳允斌說，吃薑要講究時間，早上7到9時吃薑最有益養生，而該不該去皮也要衡量，想去熱帶皮最佳，一般食補就帶皮。

陳允斌最近出版新書《吃法決定活法》，他在書中指出，「早吃薑，補藥湯。午吃薑，癆病戕。晚吃薑，見閻王。」意指早上吃薑，保健養生的效果最好。早飯準備一小盤泡薑，和米粥一起吃，可是人間一大享受。若要吃薑保健，或者是喝薑茶，更是非早上吃不可。

薑非在早上吃不可的原因，主要是薑是宣發陽氣的，特別是宣發陽明經的陽氣，而早晨七到九點正是人體氣血流注陽明胃經的時候，此時吃薑，正好生發胃氣，促進消化。另一原因則是薑性辛溫，能加快血液流動，有提神的功效。

很多人都知道晚上不宜吃薑。其實，不僅是晚上，中午以後就應該不吃薑了。過午不食薑，否則容易傷肺。陳允斌說，中國人養生，向來順應天時。大自然陽氣在中午時分達頂峰。所謂盛極必衰，午後陰氣開始升起，陽氣開始收斂。生薑是生發陽氣的，午後自然不宜再吃了。

他還說，正午時分心經的氣血最盛。此時吃薑，心火過旺，肺就會遭殃了，會引起咳喘痰熱等各種症狀。「午吃薑，癆病戕」的說法就是這樣來的，而陰虛火旺體質的人尤其要注意。

至於為何「晚吃薑，見閻王」？陳允斌表示，人體入夜應該養陰，收斂陽氣，吃薑會使人興奮，無法安睡。不僅如此，它還刺激神經，影響心臟功能，鬱積內火，耗肺陰而傷腎水。

陳允斌特別提醒，愛吃宵夜喝酒之人，以薑菜下酒更上大忌，等於吃慢性毒藥。民間流傳的施公案中，就有用薑酒百日爛肺來謀害人命的故事。

至於薑該不該帶皮吃，陳允斌建議你記住一點就可以了：植物的皮和肉是一對陰陽關係。薑肉性熱，所以薑皮性涼。薑肉發汗，所以薑皮止汗。

(中時電子報)