吃薑比藥湯還補 營養師：把握早上這個黃金時間

薑是絕佳的醫食同療的好食材。(達志影像/shutterstock)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

講究醫食同源，薑是中醫眼中一等一好食材，吃薑食、喝薑湯也是一般人的日常選擇。不過，薑雖好卻也有宜忌，若不挑對時辰吃也是徒然，甚至還有副作用。營養師陳允斌說，吃薑要講究時間，早上7到9時吃薑最有益養生，而該不該去皮也要衡量，想去熱帶皮最佳，一般食補就帶皮。

陳允斌最近出版新書《吃法決定活法》，他在書中指出，「早吃薑，補藥湯。午吃薑，癆病戕。晚吃薑，見閻王。」意指早上吃薑，保健養生的效果最好。早飯準備一小盤泡薑，和米粥一起吃，可是人間一大享受。若要吃薑保健，或者是喝薑茶，更是非早上吃不可。

薑非在早上吃不可的原因，主要是薑是宣發陽氣的，特別是宣發陽明經的陽氣，而早晨七到九點正是人體氣血流注陽明胃經的時候，此時吃薑，正好生發胃氣，促進消化。另一原因則是薑性辛溫，能加快血液流動，有提神的功效。

很多人都知道晚上不宜吃薑。其實，不僅是晚上，中午以後就應該不吃薑了。過午不食薑，否則容易傷肺。陳允斌說，中國人養生，向來順應天時。大自然陽氣在中午時分達頂峰。所謂盛極必衰，午後陰氣開始升起，陽氣開始收斂。生薑是生發陽氣的，午後自然不宜再吃了。

他還說，正午時分心經的氣血最盛。此時吃薑，心火過旺，肺就會遭殃了，會引起咳喘痰熱等各種症狀。「午吃薑，癆病戕」的說法就是這樣來的，而陰虛火旺體質的人尤其要注意。

至於為何「晚吃薑，見閻王」？陳允斌表示，人體入夜應該養陰，收斂陽氣，吃薑會使人興奮，無法安睡。不僅如此，它還刺激神經，影響心臟功能，鬱積內火，耗肺陰而傷腎水。

陳允斌特別提醒，愛吃宵夜喝酒之人，以薑菜下酒更上大忌，等於吃慢性毒藥。民間流傳的施公案中，就有用薑酒百日爛肺來謀害人命的故事。

至於薑該不該帶皮吃，陳允斌建議你記住一點就可以了：植物的皮和肉是一對陰陽關係。薑肉性熱，所以薑皮性涼。薑肉發汗，所以薑皮止汗。

(中時電子報)

長期久坐、彎腰 小心腰椎骨刺找… 美廉社姊妹店「美廉城超」 搶超…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。