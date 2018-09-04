台北市》柯P稱吳祥輝不是主謀「是姚人多請假嗎？」

2018年09月04日 15:40 中時 張潼

作家吳祥輝的出版社將出版《屠殺》一書，書中指台北市長柯文哲帶病人去大陸器官移植等，因柯反擊吳是打手、內文不實，吳祥輝今下午到北檢告柯誹謗。今下午柯文哲在市政總質詢時被問到此事，他強調這就是選舉花招，大家都曉得他（吳）一定不是主謀，問題是這樣要幹什麼，「是姚人多請假嗎？怎麼會發生這種事？」疑似暗指民進黨參選人姚文智陣營放出不實言論。

「友柯」的親民黨議員林國成今下午先替柯文哲爆區，認為台灣政治為什麼都要這樣，很擔心MG149已經結案，改天又要談MG149-1，希望市長要撐住。對此，柯文哲認為，這是國家進步過程中的陣痛期，很多東西隨著選民水準提高，慢慢會愈來愈沒有效，例如第一次興票案民調差20％，宇昌案6％，MG149慢慢沒有影響，表示國民水準提高，攻擊愈來愈沒有效，「他們喜歡這樣，就讓他們留在歷史。」

接著議員陳政忠也問柯，怎麼看吳祥輝下午提告的作為？柯文哲直言，昨天民進黨議員王威中臉書PO文寫的最好，「這到底是考驗選民智商，還是考驗黨內同志的智商？」陳也接著告訴柯，如果有需要律師提告「意圖使人不當選」，台北監督連線的律師徐立信、黃珊珊都可以幫忙，柯也笑回，會討論看看。

當陳政忠問及此次事件柯有什麼感受，柯文哲語氣轉為嚴肅表示，這是選舉花招，大家都曉得他（無）不是主謀，問題是這樣幹什麼，「是姚人多請假是嗎？」怎麼會發生這種事？此話一出，似乎暗指姚人多代表的姚文智陣營，才是幕後關鍵。

對此，姚文智陣營發言人洪立齊表示，昨天陣營內都在準備晚間與蔡英文總統、賴清德院長一起出席的百工百業造勢大會，不曉得這件事，看到報紙廣告才知道；此外，針對柯暗指姚陣營是背後主使，洪則說，柯自己才是把什麼事都往選舉解讀，「我們真的的確都不知道」，反而還擔心姚文智自己的新聞被蓋過去了，姚人多也仍在下班時都會到競選辦公室幫忙、討論。

(中時 )