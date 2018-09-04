「享受綿綿不絕的甜蜜！」 色情工作室貼豔照藏公寓攬客

2018年09月04日 16:53 中時 葉書宏

新北市中和警分局警員在某知名論壇中發現疑似性交易訊息，日前循線前往查緝，當場查獲32歲泰國籍女子花花（化名）。（葉書宏翻攝）

「紓壓過程不中斷，享受綿綿不絕的甜蜜！」新北市中和警分局警員在某知名論壇中發現疑似性交易訊息，日前循線前往查緝，當場查獲32歲泰國籍女子花花（化名），花花坦承從事性交易，她供稱，「才剛來台第2天，只接了1個客人。」警訊後依違反社會秩序維護法裁法並將她移送至移民署。

警方調查，應召業者在某知名論壇上刊登「新人！夏娃工作室」內容中強調，紓壓過程不中斷，享受綿綿不絕的甜蜜，幫助逃離現實生活的苦悶；文中還刊登多張性感火辣照片，女主角擺出撩人姿勢、露出傲人「事業線」，文中更強調不用假照片，浪費彼此時間。

警方前往查緝僅有花花一人在屋內，她坦承替不特定男客從事半套性交易服務，每40分鐘收費2000元。據悉，花花為大學畢業生，友人慫恿「來台灣按摩可以賺很多錢！」遂決定來台賺錢，豈料來台後第2天即遭警方查獲。

花花供稱，只接過1次客人，900元要交給一個不知名的中年男子，自己可得1100元，論壇中的訊息不知是何人所刊登，都是透過通訊軟體聯繫，來台後就被計程車接到新北市中和區。警訊後依違反社會秩序維護法裁法並將她移送至移民署，並進一步追查幕後集團。

(中時 )