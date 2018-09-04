韻律體操「夢遊仙境」 感謝世大運觀眾捧場

2018年09月04日 18:40 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「這次的演出，是為了要感謝在世大運比賽中為我們加油的觀眾。」臺灣體育大學韻律體操隊教練中田真美這麼說。

2017年世界大學運動會，代表臺灣的韻律體操隊首次參賽，就在團體全能及三球兩繩項目各摘下一面銀牌。這支代表隊裡六名成員有五名來自臺灣體大，雖然有些成員已經退役，不會在今年的體表會中展現身手，但中田教練還是希望透過這個機會，對在世大運為韻律體操喝采的觀眾們表達謝意。

這次的體表會，臺體大韻律體操團隊將表演命名為「夢遊仙境」，透過小女孩的夢境，進入韻律體操美妙的世界，也藉由不同的舞風，象徵人生可能會碰到的各種情境和情緒，中途出現的天使，引領著小女孩前進光明的未來，也希望帶給觀眾正向的力量。

而且中田教練特別找來了合作3~4年的國標舞老師Radu，將韻律體操結合Samba(森巴舞)和Paso(鬥牛舞)舞步，使表演更加豐富，也將世大運比賽的內容做一些改變，重新呈現在觀眾面前。

表演不僅有臺體大的學生參與，更有僑孝國小、東山高中及國中部的小朋友，讓大家看到臺中北屯區韻律體操一條龍的三級發展，年紀最小的只有小學三年級。為了應付廣泛的年齡層，中田教練和Radu老師必須考慮到每一位演出者的能力，不但要找出平衡點，還要把大家的優點全放進去。因此演出內容一直在做編排，中田教練表示：「目前不斷進行改版，到體表會當天就會完美展現。」。

相較於參加比賽，世大運國手陳沛安提到：「體表會真的是很難得的機會，也很享受這次的活動，對於能為臺灣的體育發展做出貢獻，覺得很開心。」而身為團隊中年紀最長的龔芸，也同樣是世大運國手之一，在表演內容裡，龔芸將演出彩帶項目，雖然擔心自己的體力和動作幅度無法鎮住全場，但她透過不斷想像自己成功的畫面，並反覆練習，希望能在體表會上帶給觀眾更多感動。

今年體育表演會將於9月8日臺北小巨蛋登場，當天會有電視媒體緯來體育臺、TVBS歡樂臺、MOD TVBS精采臺轉播，以及網路直播平臺TVBS新聞臺、體育署MOE SPORTS、LINE TV以及i運動資訊平臺Facebook粉絲團也會同步播出，讓大家能一同欣賞這場盛宴。

(中時電子報)