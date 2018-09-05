寵物》胖灰貓「喵咪」最愛「紙箱的誘惑」

「喵咪」與飼主沈亮羽相逢在一個雨夜。（李怡萱攝）

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李怡萱

貓咪總是躲不過「紙箱的誘惑」，灰貓「喵咪」只要看到家裡任何「盒狀物」，就會慢吞吞地躺進去，圓滾滾的身軀「塞好塞滿」，一躺就能躺到數個小時，而且姿勢都不會變，有時主人一個下午都找不到牠，還得一個個抽屜翻，才能在某個角落找到熟睡的「喵咪」。

飼主沈亮羽表示，「喵咪」今年5歲了，當時在宜蘭一條小巷子遇到才1個月左右的牠，孤零零在垃圾筒邊找食物，「我就馬上去買小魚乾跟牛奶，就這樣陸續餵了幾天，」接著過了一星期，「我小聲跟牠說，如果牠願意給我抱抱，我就帶牠回家，牠就主動走過來給我抱了。」

沈亮羽說，剛把「喵咪」帶回家時瘦瘦小小，捧在手中都感覺不到體重，但沒過多久體型就像吹氣球般「越來越膨」，現在已經胖成原本的「5倍」。但是「喵咪」心寬體胖，不管個性還是脾氣都很溫和，如果有朋友來訪，喵咪就會立刻湊到對方腳下示好，可說是家中最盡責的「公關貓」。

為了好好照顧「喵咪」，沈亮羽也做了很多功課，從飼料、遊戲空間、貓砂等都盡力為「喵咪」設想，還買了昂貴的「貓窩」，盡全力為牠打造最舒適的睡眠環境。但沈亮羽笑說，「喵咪」還是喜歡睡在置物籃、抽屜裡，讓她哭笑不得。但生活多了貓叫聲，讓她的生活多了許多歡樂，也為家庭帶來樂趣跟共同話題。

(中時 )

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