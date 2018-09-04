2018年09月04日 17:08 中時 王揚傑

婚紗「色影師」偷拍12女入浴被抓包 當場下跪求情（王揚傑翻攝）

新北市永和區某婚紗攝影公司7月中招待9名部落客免費到澎湖拍攝婚紗宣傳活動，拍攝活動結束前，1名女部落客淋浴時，赫然發現隔壁淋浴間竟有人持GoPro，正在偷拍她入浴畫面，女子懷疑是遭隨行35歲柯姓攝影師偷拍，但因並無實證，並未現場拆穿。

返台途中，被害女子在與男友及其他部落客商議後，在馬公機場決定和柯男攤牌，柯男面對眾人質疑，先是堅決否認偷拍，同意讓大家檢視所有拍攝器材內的記憶卡，甚至恫嚇大家若無偷拍將反告對方誣告，但眾人堅持檢視，柯男見事跡即將敗露，突然下跪道歉，坦承偷拍。

經被害人檢視，果然發現許多淋浴間及廁所偷拍的照片及影片，由於當時飛機即將啟航，故眾人在回台後於松山機場向航警報案。

經警方檢視記憶卡，發現不但9名部落客被偷拍，連婚紗公司隨行的造型師、梳化師共12人都入鏡，其中一段柯男還不慎拍到自己。

柯男當下透過婚攝公司隨行的人員向被害人求情，哀求大家當天不要提告，怕因此被收押而無法回家，會被老婆知道，經被害人同意，所以當天在保存證據及錄下柯男道歉影片和簽下切結書後各自離開。

事後柯男陸續傳道歉訊息給被害人請求原諒，但部分被害人不甘就此作罷，陸續向警方報案，目前全案已由警方偵辦中。

婚紗公司事後已立刻將柯男開除，其餘因已進入司法程序不對外多作說明。

(中時 )