高雄》不可能再投民進黨 高雄人曝猶豫投韓國瑜主因被狂吐槽

2018年09月04日 15:54 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長一役，國民黨參選人韓國瑜與民進黨參選人陳其邁打得火熱，最新網路民調更顯示兩人僅5.7%差距。然而，有名高雄的網友指出，他覺得韓國瑜口才很好，偶爾會講真話，但因韓是國民黨籍的關係讓他投不下去，怕哪天韓黨意大於民意他會後悔。對此，有網友吐槽「民進黨做了兩年多下來 哪個政策不是黨意大於民意」、「有韓可以投 就要偷笑了」。

韓國瑜聲勢逐漸高漲，讓「躺著選」的民進黨參選人陳其邁岌岌可危。尤其是上周高雄淹大水，讓民眾對於治水結果不滿意，外界也在關注向來是民進黨鐵票倉的高雄，會不會因為這場水災輸掉年底選舉。

有網友在PTT撰寫「韓國瑜你投的下去嗎？」一文，並指出他是高雄人，這次市長投票他很猶豫要不要投給韓國瑜，因為他認為韓國瑜口才很好且會講點真話，但因為他是國民黨籍的關係讓他投不下去，並表示哪一天他黨意大於民意的時候，他一定會後悔，但這次他也不可能再投給民進黨了，所以他還在猶豫是不去投票了還是要投給韓。

然而，這一兩天的北農、器官移植事件，該網友認為民進黨太誇張了，感覺也沒有關心人民，在他們眼裡只有選票。該網友提及，年底高雄、台南投票，他認為若不去投票等於是把票投給民進黨，「各位大大，韓國瑜你投的下去嗎？」

對此，有網友認為「現在標榜選人不選黨，想投韓國瑜就不要去顧慮他掛什麼黨，他的立場跟言論若認為ok就去投」。此外，許多網友也紛紛提出自己的意見，並表示「我高雄人 這次投給韓」、「難道你要讓民進黨上嗎?」、「韓國瑜論述邏輯都很棒」、「我高雄人，我也投韓」、「民進黨做了兩年多下來 哪個政策不是黨意大於民意」、「我跟你一樣，但我不會投市長票了，反正誰上都差不多」、「我覺得韓不會上，但我會投韓」、「韓整場選戰沒打過負面選舉沒有任何抹黑對手的行為」、「有韓可以投 就要偷笑了」。

(中時電子報)