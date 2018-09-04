屏東》里長伯深受愛戴 79里近半里長同額競選

屏東市79里下屆里長選舉共有38里同額，幾乎已經篤定當選。圖為屏市里長合影。（林和生攝）

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年底地方選舉登記結束，屏東市79個里中有38里同額競選，幾乎高達半數參選者已篤定當選，地方里民指出，這是對里長平常深耕基層、熱心服務的肯定，但下屆當選恐面臨4年後的行政區域整併，屆時不僅比服務、還要拚人脈，預期會是百家爭鳴的一戰。

屏東縣選委會組長伍文玲指出，村里長不同一般鄉鎮市長及民意代表，就算同額競選，也必須得到選舉人數的10％至20％門檻才能當選，村里長只要有1票就能取得資格，同額幾乎已是囊中物。

根據名單顯示，包括光榮、武廟、大同、泰安、端正、民權、維新、安樂、慶春、豐源、湖西、湖南、歸心、新生、頂宅、擇仁、建國、一心、萬年、玉成、頂柳、鵬程、安鎮、清溪、永順、永昌、斯文、華山、興樂、明正、永城、溝美、空翔、廣興、海豐、仁義、和興及崇武等里都屬同額競選。

其中屏東市泰安里長邱林春枝當選首次里長至今，今年篤定收下12連霸，從26歲至70歲，「里長妹」已變成「里長嬤」，成為全縣最資深的里長，她感謝選民支持，也承諾會延續好服務作為回饋。

連任3屆的玉成里長簡進義此次以年事已高為由，改由兒子簡同慰披掛上陣、一樣同額競選，他說，現在里長不只管到路平、水溝通，包括弱勢族群補助申請，常常都要自掏腰包，只要不認真，很容易被淘汰。

(中時 )

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