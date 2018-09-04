美廉社姊妹店「美廉城超」 搶超商生意

2018年09月04日 15:58 中時 郭家崴

美廉城超落腳內科，搶攻上班族三餐商機。（郭吉銓攝）

美廉城超一角是超商。（郭吉銓攝）

美廉城超季節限定隱藏版沙瓦70元至85元，現做三明治45元至95元。（郭吉銓攝）（飲酒請勿過量）

美廉城超可APP點餐，咖啡外帶也可外送，每杯55元至95元。（郭吉銓攝）

美廉城超餐點現點現做，現做三明治45元至95元。（郭吉銓攝）

美廉城超異國口味便當，雞肉、海鮮和牛肉都有，110元至150元。（郭吉銓攝）

三商集團旗下三商家購斥資2000萬元成立新品牌「美廉城超SimpleCITYMart」，從姊妹品牌「美廉社」變身為超商+餐廳，店內零售區和餐飲區各半，以現點現做的三明治、餐盒包辦上班族三餐，也有咖啡、飲品和啤酒、調酒，兼具咖啡館和餐酒館。上月31日進駐內湖科學園區試營運至今單日約賣200個餐盒，單日目標業績5萬元，預計明年底開到20家、5年內開200家。 （飲酒請勿過量）

美廉城超鎖定20至30歲年輕族群，全店採用科技化設備，包括APP點餐、預定點餐、有3座數位電子看板、KDS廚房顯示系統、全電子價卡，且備有無線充電盤可充電。

且店型可放大或縮小，6月22日在捷運忠孝新生站首家店6坪大，內科店70坪、40席，零售區食品、飲料、麵包、零食等共1200支商品，有2 成是三商家購進口及自有品牌商品，未來會加賣烤番薯、即食水果；餐飲區有異國餐點、咖啡、飲品、酒類，套餐約100至150元，APP點餐結合行動支付，3公里內可外送，每日17時至20時Happy Hour提供下酒菜，預計精釀生啤酒一季換一次口味。 （飲酒請勿過量）

目前三商家購旗下品牌眾多，三商大美超市屬折扣超市型態，最大近千坪，在新店、土城共4 家；心樸市集鎖定50至60歲，是有機天然無添加市集結合安心現做餐飲，目前在四維路開了1家；社區型超市美廉社鎖定40至55歲，現有644 家；代理品牌優樂冰淇淋共有3家。

三商家購近4、5年來陸續跨足餐飲，包含代理優樂冰淇淋、在心樸市集有小餐廳、三商大美超市賣熟食，這次美廉城超算是大動作經營餐飲，預計旗下所有品牌至明年底共要開出100間店。

(中時 )