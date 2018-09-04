一覽在地人文風情 蕎麥花海公益路跑開始報名囉

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會4日舉辦「前進就對了！」公益路跑宣傳活動 ，多名參選人也都到場代言，場面很熱烈。（鐘武達攝）

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彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會4日舉辦「前進就對了！」公益路跑宣傳活動 ，場面很熱烈。（鐘武達攝）

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會為打造身心障礙朋友的安養機構「伯立歐家園」，12月2日將舉辦第5屆「Polio Run前進就對了」公益路跑活動，4日宣傳記者會，副縣長林明裕與多名投入年底選舉的參選人都到場代言，除了表示對活動的支持，也希望增加自己的曝光機會。

協會理事長陳忠盛說，伯立歐家園除了是能讓身心障礙朋友安養、終老的無障礙住宅，還規劃有庇護工場與職訓中心、小兒麻痺紀念館、教堂，希望身心障礙朋友可以在家園裡得到生命的喜樂。

今年蕎麥花海路跑規劃的賽道很特別，跑者能夠一覽在地的人文風情，還可以欣賞美麗的蕎麥花海，沿途更有被網友戲稱「痛風盃」的13組補給站，包括碳烤全豬、沙郎牛排、壽司、啤酒、異國美食等，還有龍蝦補給站則專屬於25KM的跑者。活動即日起至30日受理報名，歡迎各界把握機會。

宣傳活動由二林鎮立幼兒園小朋友的海草舞揭開序幕，縣長參選人洪敏雄、二林鎮長張國棟、現任縣議員兼參選人謝彥慧、吳淑娟、參選人洪騰明、二林鎮長參選人蔡詩傑與芳苑鄉長參選人林濟民等各界也都出席共襄盛舉，一起為活動鳴笛代言。

(中時 )

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