慣竊從警局逃脫5小時 警澄清：當下不能確認為現行犯

柯姓竊賊今年4月才在平溪偷過許願池的錢幣，不料本月3日又企圖用鐵鎚竊取宮廟內的香油錢。（張穎齊翻攝）

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柯姓竊賊涉嫌竊盜，3日凌晨被員警帶回瑞芳警分局偵查隊留置區時，卻在上午6時許趁隙逃離警局，過了5小時才被警方帶回。（張穎齊攝）
柯姓竊賊涉嫌竊盜，3日凌晨被員警帶回瑞芳警分局偵查隊留置區時，卻在上午6時許趁隙逃離警局，過了5小時才被警方帶回。（張穎齊攝）
柯姓竊賊涉嫌竊盜，3日凌晨被員警帶回瑞芳警分局偵查隊留置區時，卻在上午6時許趁隙逃離警局，過了5小時才被警方帶回。（張穎齊攝）

新北市瑞芳警分局員警昨（3）日凌晨1時在執行勤務時，發現1名柯姓男子（37歲）涉嫌偷竊廟宮內的香油錢，於是先將柯帶往分局內，並同步向廟方確認是否遭竊，不料柯卻趁隙逃離警局5小時，隨後才被警方逮回。警方澄清，由於當下無法確認柯嫌為現行犯，所以並未限制柯的自由，至於員警是否有疏失，則交由地檢署定奪。

警方調查，柯嫌無業、有竊盜前科，今年4月才在平溪偷過許願池的錢幣，而員警3日在執勤時，發現柯嫌，認為他行跡可疑，於是上前盤查，並在柯嫌的機車廂內發現1把鐵鎚，經追問下，柯嫌坦承他在凌晨0時許持鐵鎚到瑞芳區逢甲路上的萬善堂，企圖敲開功德箱，竊取香油錢，但因敲不開而作罷，員警聞後便將柯嫌帶往分局偵查隊。

柯嫌被帶往偵查隊留置區不久，警方再將柯嫌帶往犯案現場的宮廟確認，接著又再帶回警局內。警方表示，由於該時段無人值守，又還沒連繫上廟方，尚無法認定柯嫌是否為涉嫌行竊，故警方未限制柯嫌人身自由，而柯嫌則再上午6時30分自行趁隙離去。

警方指出，直到上午9時許，警方聯絡上廟方並調閱監視器，確認柯嫌的犯行後，經請示基隆地檢署檢察官指示柯嫌為現行犯，警方便再上午11時許前往柯嫌位在粗坑口路的住處，將柯帶回警局，並依竊盜罪將柯移送基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局表示，針對本案的員警是否有疏失部分，一併隨案移送基隆地檢署供參，此外也將會加強員警教育訓練，強化員警解送及戒護人犯觀念，確實恪遵「解送人犯辦法」等規定及標準作業程序，避免此類錯誤再次發生。

(中時 )

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