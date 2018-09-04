影》25年來最強颱風「燕子」侵襲日本

強烈颱風「燕子」侵襲日本，巨浪濤天。(圖/美聯社)

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中時電子報

編號21號的燕子颱風正侵襲日本，這是25年來登陸日本的最強颱風，強風與豪雨已造成災情，路上汽車被掀翻，房屋的磚瓦被吹毀，輸配電線因強風而吹斷或短路。日本首相安倍晉三取消原定行程，專注防災。

CNN報導，日本氣象廳研究員菊地昭博(Akihiro Kikuchi)表示，燕子颱風從四國的德島縣登陸，它的最強風速達到時速195公里，相當於16級風，這絕對是1993年以來最強的颱風。

建在大阪灣裡的日本關西機場，經不住大雨和強風轟擊，停機坪和候機室都發生多處浸水，一艘89公尺長的油輪「本丸號」(Honmaru)還被強大的颱風，原本的錨地吹到關西機場的聯外橋樑，已造成橋樑部分受損，但現在無法處理，所幸沒有人因此受傷。

燕子颱風將屋瓦吹落，掀翻汽車。

日本首相安倍晉三原本要去福岡市視察博多港的新設施，之後還有一些輔選行程，現在全部取消，政府閣員以防災為上。日本官房長官菅義偉在記者會上向國民呼籲:「請國民關注最新氣象消息，並依照指示避難」。

在今年7月，西日本發生罕見暴雨災難時，安倍忽略災情的嚴重，仍然出席自民黨議員聚會，飽受外界批評。

(中時電子報)

文章來源：Typhoon Jebi hits Japan with heavy winds, pounding rain

文章來源：安倍表示取消九州之行優先應對颱風災害

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