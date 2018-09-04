選舉也掀「遶境」風 互相拉抬衝人氣

2018年09月04日 16:51 中時 盧金足

國民黨台中市長參選人盧秀燕（左起）與「站神」立委蔣萬安日前到菜市場喝豬血湯凸顯抗空汙，吸引不少婆婆媽媽的目光。（盧金足攝）

今年選舉流行跨境助選！選舉策略傳統的固守城池之外，參選人藉由到其他縣市共同造勢，互相拉抬，也有外縣市首長來台中取經政績，為政績牌加分，網路無界限，站台宣傳不論在何地，爭取「網」住選票。

台中市長林佳龍整治綠川與柳川，吸引台北市長柯文哲、新竹縣長邱鏡淳及基隆市長林右昌等人來取經，別人認證，比「老王賣瓜」有效果；國民黨台中市長參選人盧秀燕遠赴高雄與韓國瑜吃豬血湯，立委蔣萬安也來台中與盧到市場拉票，一碗訴求抗空汙的豬血湯，搏的媒體眼球。

台中市議會國民黨團書記長李中表示，以前很少看到跨境助選，確能創造話題衝人氣，原因與網路無界限有關，台中很多外來人口，人口流動可從網路貼文訊息，同樣獲得宣傳效果。

除了母雞帶小雞，民進黨台中市黨部主委何明杰說，同黨同志互相關心選情，每個人在各地都有親友，跨出其他區域對參選人有鼓勵作用，自己也得到吸票加持。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡認為，跨境助選有效果，「北漂！」韓國瑜獲高雄旅北鄉親力挺，吸引年輕人選票，年輕人讀書、就業不在戶籍地，到其他縣市可以帶動年輕族群返鄉投票，即有北部參選人在中南部造勢開拓票源，炒熱知名度與選情。

(中時 )