總統沒唱國歌藍綠互批 洪孟楷再反擊：咎由自取

2018年09月04日 16:52 旺報 潘維庭

蔡總統出席忠烈祠秋祭，因為沒唱國歌變焦點，府方稱春、秋兩祭典禮「奏國歌」不宜唱，民進黨發言人何孟樺並批評國民黨發言人洪孟楷「惡意污衊國家元首、應立刻道歉」，洪孟楷4日下午回應，「人民選出來的民選總統，難道民眾沒有質疑的資格？這是威權，還是獨裁？是自以為是，還是高高在上？」

洪孟楷指出，蔡總統有無唱國歌變成焦點，甚至民進黨黨工還要再拿馬前總統出來救援，追根究柢，就是因為蔡總統讓中華民國人民不信任。因為過去包括去中化、去國旗等等行為，讓民眾對於蔡英文對於捍衛國旗、國歌沒有信心，所以也才會在昨日祭典中，第一時間就被在場媒體捕捉畫面，並且下題「蔡英文、陳菊、賴清德等人都閉口不唱國歌」。他認為，這都是過去兩年三個多月蔡英文無法取得人民信賴的咎由自取。

洪孟楷也稱，開口唱國歌與否，本就是愛國心的展現，民進黨回擊「奏國歌」就不能唱，「那麼昨天開口的李大維部長、三軍部隊、遺族家屬，難道都要被民進黨譴責嗎？」且即便儀程寫「奏國歌」，總統能不能唱自己國家的國歌？

他提到，由新聞畫面可見，至少2014、2015年連兩年，馬總統與當時副總統吳敦義及五院院長等人，參與忠烈祠秋祭，都開口大唱國歌，這就是愛國的展現，「民進黨應該做好功課再來批評」。

洪孟楷也指出，人民選出來的民選總統，難道民眾沒有質疑的資格？這是威權，還是獨裁？是自以為是，還是高高在上？且他個人臉書對於蔡總統的質疑，通篇並無使用任何不當字眼，其中一句「沒資格擔任總統」，如果蔡英文聽起來覺得刺耳，那麼2008年時任民進黨主席的蔡英文，罵馬英九「不戰而降沒資格當總統」、2013年民進黨立委罵「馬沒資格再當總統」，「敬問民進黨人士，請要求蔡英文和綠委們先向馬英九道歉，一件事情不要有雙重標準，很難嗎？」

洪孟楷表示，民眾要的很簡單，就是身為最高領導者的總統，一定要能夠捍衛中華民國，一定要能讓人民信任，而一件唱國歌與否，讓總統府、民進黨急跳腳，真的是咎由自取。「如何讓人民信賴，這就要總統好好地對著民眾說清楚、講明白，一昧地怪罪在野黨，是沒有效果的！」

(旺報 )