小心腸病毒「回馬槍」 4歲男童反覆發作變重症

預防腸病毒應正確勤洗手。（疾管署提供）

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疾管署公布1例北部4歲男童確診感染A16型腸病毒併發重症，成為今年國內第3例克沙奇A16型腸病毒感染個案，較特殊的是個案發病歷程反覆發作，退燒後又惡化，家中有嬰幼兒與學童感染腸病毒，家長應要密切觀察身體變化。

國內上周（8月26日至9月1日）腸病毒門急診就診共有6520人次，較前一周下降3.5％，但是上周新增1例克沙奇A16型腸病毒併發重症病例，個案8月中旬發病，可能接觸家中有症狀者而感染。

疾管署防疫醫生林詠青表示，個案是北部4歲男童，一開始是發燒、手足口症，後來走路不穩，肌躍型抽搐，經過檢驗為感染克沙奇A16型腸病毒。

值得注意的是個案的症狀改善又發作，病程出現反覆，第1天發病後發燒、嘴破、紅疹就醫，經過3天治療後獲得改善，燒退了，不過，3天後卻出現腳麻、腳痛，手腳無力惡化為重症，再至大型醫院醫治1周，出院返家仍有步態不穩。

感染腸病毒經醫治後，退燒、症狀改善，仍要小心！疾管署副署長羅一鈞提醒，腸病毒發病後7天都是危險期，需要密切觀察，以免病情反覆加重。

今年以來國內累計28例腸病毒併發重症，以感染伊科病毒11型10例，腸病毒71型6例，而克沙奇A16型為3例，羅一鈞指出，克沙奇A16型腸病毒主要感染1歲以上嬰幼兒，常會引起肢體無力。

(中時 )

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