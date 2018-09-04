照片拍攝地點被改 氣象局：不排除下架棄賽

2018年09月04日 16:42 中時 廖德修

氣象局簡任技正伍婉華（中）說明此事處理的方法與原則。（圖／氣象局提供）

世界氣象組織（WMO）正在進行2019年曆照片徵選，吸引近千張投稿照片；我氣象局彭佳嶼氣象站技佐傅譯鋒的作品脫穎而出，成為第2階段75張入選照片之一。惟照片拍攝地點原本是「台灣」，昨晚卻被改為「中國台灣省」，引起作者的遺憾與不滿！要求改回原先的名稱。氣象局簡任技正伍婉華表示，若WMO最終仍不願更正，局裡已討論過，屆時不排除將照片下架棄賽。

伍婉華說，傅譯鋒在工作崗位上兢兢業業，也是一位攝影愛好者。這次看到世界氣象組織（WMO）官網公告，對所有喜愛攝影的人徵求2019年曆封面圖片稿件，便挑選一張彭佳嶼上空對流雲的壯觀照片參加徵選，這是4月間拍攝的作品。他本人也非常高興能夠入選第2階段，成為75張來自世界各地的佳作之一。

氣象局強調，當初傅譯鋒投遞作品時，選擇的地區名稱是「台灣」，如今卻發生WMO未經作者本人同意就擅自更改作品出處的憾事。對此，傅譯鋒本人感到驚愕與不能接受，經與高層討論後，氣象局將協助他循臉書留言或以電子郵件管道，向WMO表達強烈不滿，並要求更正為原始名稱。

伍婉華說，氣象局也會根據主辦單位的回應，決定後續處理方式，並持續關注此事的發展。由於這是WMO的官網，如果最終仍無法改回台灣的名稱，氣象局高層討論後決定，不排除讓傅譯鋒把照片下架棄賽。

(中時 )