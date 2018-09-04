《租賃專法》上路 不動產業人力需求創同期新高

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今勞動部統計處公布今年第3次人力需求調查，預計今年第4季較上季的人力需求增加3萬7300人，創4年同期新高。其中住宿及餐飲業需求創7年新高，不動產業需求更創史上同期新高。勞動部表示不動產業受《租賃專法》影響，業者增聘人力所致。

勞動部於7月23日至8月10日就員工規模30人以上的事業單位辦理「107年第3次人力需求調查」，回收3163份樣本。第4季人力需求人數預計增加4萬9600人、減少1萬2300人，淨增加3萬7300人，創4年新高。

其中住宿及餐飲業需求增加2073人，為7年新高。勞動部統計處處長羅怡玲表示，雖然有媒體報導國內觀光產業面臨危機、陸客減少觀光業萎縮、年改造成消費力下降等，但因各地狀況不同，還須持續觀察。

特別的是不動產業的需求人數增加1699人、減少0人，實為罕見，創下史上同期新高，羅怡玲解釋是因《租賃專法》上路原因，該法規定租賃住宅服務業須聘用專任租賃住宅管理人員，業者增聘人力所致。

而製造業中基層技術工與勞力工減少人數最多，達318人，勞動部表示是因中元節過後，食品製造業會減少人力，屬正常現象。

根據統計顯示，工業部門預計人力需求增加1萬9200人、服務業增加1萬8100人。其中製造業增加1萬7900人最多、再者為批發零售業增加4400人、醫療保健及社會工作服務業2500人。

事業單位增加人力前3大原因為「退離者補充」佔比36.86％、「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」佔32.05％、「提升勞動條件」佔18.64％。

(中時 )

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