性教材太露骨 議員要求雲林縣自編教材

2018年09月04日 16:59 中時 周麗蘭

縣議員李明哲展示家長提供的不當性教育教材內容。（周麗蘭攝）

依據新課綱編出的國中兩性教育教材引起家長極大擔心，縣議員連日質詢要求縣府提出對策。縣議員李明哲4日要求縣府問卷調查家長的意見，應自編屬於雲林縣的兩性教材，不要讓少數學者的意見瓦解社會價值。

李明哲4日質詢指出，99％家長非常擔心目前兩性教育的不適當引導，把性愛章節放入教課書等於鼓勵、許可、合理化孩子提早進入成人世界，天性不是這樣引導，歐美國家的兩性教育也不是這麼做。

李明哲說，107年新編訂的課綱並無指定性教育內容，也無指定網站連結，但書商編出來露骨的教材卻大同小異，教育單位是否質疑過，是誰主導法令的修訂，再利用法的形成編成教材，然後透過教師去執行？

教育處代理處長林慧蓉答詢，有學者、教授認為外界資訊充足，與其讓學生看一些不適當的資訊，不如在課本裡面透過老師教學去教。

李明哲表示，有一本教材教導學生認識性愛，可以自己摸，也可以和喜歡的人摸，成何體統、莫名其妙，「撒旦打開地獄門，讓這些編寫的人下去」，兒少法是為了保護兒童的無知與不成熟，現在卻潛移默化他們社會風氣很開放。

李明哲要求教育處做家長問卷調查是否擔心這樣的性教育，如果問卷回收比例高，大家都有疑慮，教育處應自訂屬於雲林縣的性教育教材，邀請社會賢達把關，其他縣市也會跟進。

他強調，現在有這麼大爭端是因為社會的道德與價值還在，年輕人自認兩性關係很開放，但對於在座成年人來講分寸是很明白的，潮流不是誰比較大膽，誰比較敢講就是主流。

林慧蓉表示，自編教材是個選項，授權於各校，教育處傾向跟老師家長討論爭議性的單元應該怎麼教。

縣長李進勇日前答詢縣議員蔡東富性愛教育爭議表示，社會現象是存在的，教育的目的是教導孩子認識與判斷，如果完全不讓孩子看到外面怪異的現象，孩子沒有免疫力，至於怎樣對孩子打預防針是可以考量的。

李進勇說，縣府能夠做比較負責任的事是把關，要求老師用適當的方式教導，避免造成對孩子不良的影響。

(中時 )