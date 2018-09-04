埔里東門北門兩里活動中心共用 里長選舉出現兩位新人

2018年09月04日 17:03 中時 楊樹煌

南投埔里鎮東門里與北門里的活動中心共用，此次里長選舉也出現國小、國中都是同學的林金星、王金貞兩位新人，基於要「活躍里及轉動社區」的共同理念，連袂出來參選，挑戰競選連任的里長，期各自努力贏得勝選，未來兩里融合、節慶共同聯誼，讓社區與里同時加分。

埔里鎮東門里長參人林金星經營金三角傳播專業錄影照相工作，與埔里高工教師退休的北門里長參選人王金貞是南光國小、埔里國中同學，為了要讓里動起來的社區責任理念，兩人毅然決定出馬參選里長，希望能為自己的社區盡一份心力。

東門里長參選人林金星競選主軸為「活躍東門．轉動社區」；政見1.成立東門里鄰長服務團隊，定期邀集鄰長座談，提高里民服務。2.成立東門里社區長照關懷據點。3.活躍東門，辦理端午節中秋節活動。4.辦理學童課後伴讀班。5.成立社區成長教室培養里民一技之長，凝聚社區意識。6.成立里FB及LINE族群，做為里民訊息發佈與溝通橋樑。

北門里長參選人王金貞競選主軸為「讓北門里成為人情味的社區」；主要政見為1、專職里長來為里民服務，讓里民看得見、最安心。2、活化里集會所，開展里民潛能與興趣，辦理藝文康樂等社活動，讓里民閒暇或退休後有學習活動空間，如媽媽教室、歌唱班、活力韻律舞及采繪班等，讓里民生活更溫馨、更快樂。

(中時 )