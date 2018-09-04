宜蘭鯖魚節月底登場 訂桌送禮加碼好康

2018年09月04日 16:54 中時 李忠一

宜蘭縣代理縣長陳金德（左二）等人昨歡迎全國鄉親品嘗美食拿好禮。（李忠一攝）

鯖魚大餐有蕃茄煨鯖魚、香烤鯖魚片等多道料理，縣府還會加碼贈送價值600元的鯖魚禮盒。（李忠一攝）

宜蘭縣南方澳盛產鯖魚，舉辦「鯖魚節」已邁向第13年，今年是9月28日到10月7日舉辦，今天（4日）縣府宣布，今年鯖魚節首度結合便利商店及電子商務平台合作販賣鯖魚大餐餐券，縣府還會加碼贈送600元的鯖魚禮盒。

今天宜蘭縣代理縣長陳金德前往超商示範如何使用ibon購買「2018南方澳鯖魚節」餐券，並與大家品嘗特製的鯖魚餐，鯖魚大餐有綜合生魚片搭蘭陽風味鴨賞，以及龍蝦和風沙拉，以及蕃茄煨鯖魚、香烤鯖魚片、鯖魚酥魩羹等多道料理。

陳金德提及，「蕃茄煨鯖魚」是以前蘇澳地區討海人過年圍爐一定要吃的一道年菜，燉到魚刺軟化可直接食用。

縣府表示，從即日起民眾透過7-ELEVEN-ibon或電子商務平台就能夠購買市價3000元的鯖魚餐券，至9月21日預購期間成功購買餐券，並於用餐前3天致電縣府簽約的13家餐廳預約訂位，品嘗鯖魚大餐時間是9月22日到10月7日，用餐當日即可將鯖魚禮盒帶回家。

2018南方澳鯖魚節自9月28日至10月7日為期10天，除了鯖魚風味餐，還規畫一系列非常豐富的鯖魚節相關活動，有鯖魚彩繪、漁村小市集、鯖魚風箏日、巷弄好店等豐富活動，縣府歡迎各界朋友來一趟精彩漁村之旅。

(中時 )