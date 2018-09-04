新竹縣實驗劇場定目劇 玉米雞劇團演出

2018年09月04日 16:56 中時 莊旻靜

玉米雞劇團將自9月12日起，一連12場次在新竹縣文化局實驗劇場演出。（莊旻靜攝）

新竹縣文化局實驗劇場將有「定目劇」！在新竹耕耘十多年的玉米雞劇團，今年年度製作《少年狼與羊的漂流日記》，以創意和幽默感，期望吸引民眾走入劇場欣賞，也將邀請新竹縣、市國小學童，體驗舞台的魅力。

文化局長張宜真表示，這是新竹縣文化局首度嘗試定目劇，定目劇代表「「固定劇目、固定地點及長期性的演出」，而《少年狼與羊的漂流日記》將自9月12日起至16日止，一連演出12場次。

玉米雞劇團提供4場公益性場次，邀請新竹縣員崠、寶山、嘉興、陸豐、文山國小，以及新竹市內湖國小共400名學童，走入劇場欣賞。玉米雞劇團表示，在黑盒子的實驗劇場演出，可拉近與觀眾互動的距離，更能直接感受到演員的情感與藝術能量。

《少年狼與羊的漂流日記》藉由喜劇方式呈現，傳達透過「幽默感」克服人生低潮，描述平凡的小狼和小羊，為了自由，自巫婆的手中逃出後，在海上漂流，經過數次的危險及考驗，以幽默化解不愉快，一起度過種種難關，劇情高潮迭起，也富有教育意涵。

《少年狼與羊的漂流日記》將從9月12日至9月16日一連演出12場次，9月12日共3場次、9月13日共2場次、9月14日共2場次、9月15日共3場次及9月16日共2場次，也由財團法人鴻梅文化藝術基金會、伊勤製衣廠股份有限公司吳正華小姐及恒偉科技股份有限公司贊助演出。詳情可至玉米雞劇團臉書或新竹縣文化局官方臉書粉絲專頁「或竹縣go藝思」查詢，或電洽玉米雞劇團03-5711713。

(中時 )