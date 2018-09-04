空軍士官長猥褻同袍幼女 竟辯同事陷害

2018年09月04日 17:01 中時 許家寧

花蓮1名已婚、育有一子的陳姓士官長，2年前至同袍軍中宿舍喝酒，趁著同事爛醉熟睡之際，竟進房猥褻7歲女兒下體，女童母親發現陳男頻繁出入主臥室感到有異報警，惡狼被依違反陸海空軍刑法與強制猥褻等罪，一審判處4年6個月有期徒刑。

判決指出，陳姓士官長與女童父親同為花蓮空軍基地軍人，前年3月6日，女童住家裝潢粉刷油漆完工，夫妻倆邀請陳男一起到空軍北埔官舍家中小酌，當晚兩人喝到10點多，女童父親不勝酒力與7歲的女兒回到主臥室就寢，留下妻子與友人共飲。

女童後母發覺陳男頻繁出入主臥室，感到有異，以丈夫已酒醉，要求陳男離開，經詢問才知悉女童遭侵並被摸下體，事發半年後，夫妻論及離婚，後母擔心女童恐再受害才向丈夫說出此事，同時跑到陳男家中質問痛罵，並報警揪出惡狼。

陳男辯稱「我酒醉了什麼都不知道」，事後還問女童「我有這樣跟妳說哦？」， 僅坦承該晚有至同事家飲酒，當時只是進房問同事「要不要再喝」，否認猥褻行為，還稱與同事情誼很好，兩家還曾一起打球合照，女童都無異樣，但又說與同事有隙而遭陷。

由於被害女童指證歷歷，且清楚描繪出自己身體遭陳男撫摸的部位，法官認為女童證詞可信，花蓮地方法院日前依對未成年少女犯強制猥褻罪，判處有期徒刑4年6個月，空軍五聯隊證實陳男為該單位士官長，已準備對陳進行行政懲處。

(中時 )