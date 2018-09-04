南投世界茶博「馬拉桑野餐趣」未報名先轟動

2018年09月04日 17:14 中時 沈揮勝

南投世界茶博會之「馬拉桑野餐趣」的海報稿，日前不慎曝光，雖距開放報名時間還有半個多月，但主辦單位信義鄉農會已經接電話接到手軟。（沈揮勝攝）

「馬拉桑野餐趣」每組報名費為600元，但光是這個一罐市值就要400元，贈品總值將超過2000元。（沈揮勝攝）

信義鄉農會推動、輔導布農紅茶不遺餘力。（沈揮勝攝）

布農演出，預期精彩。（沈揮勝攝）

南投世界茶業博覽會將於10月6日開鑼。系列活動中，信義鄉農會梅子夢工廠首辦「馬拉桑野餐趣」將於20日起受理預約；不料還在設計中的海報稿日前意外曝光，引發「詢問報名」熱潮，讓承辦人電話接到手軟。但該廠表示，為求公平，開放報名日期不會改變。

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，「馬拉桑野餐趣」活動時間訂在10月13日星期六，傍晚5點到6點40分，總共規畫有250組野餐墊，每墊可容納4至8人；報名費每組600元，但提供葡萄、小番茄、梅子與茶葉輕食蛋糕、梅子壽司、梅子汁、布農紅茶及梅子綜合果糖等餐點。

由於總值超過2000元，且用餐時間安排隆華太鼓、新鄉布農展演及營北國中舞獅，邊吃邊欣賞雙重享受，再加上餐後緊接著舉辦長榮交響樂團音樂會，「馬拉桑野餐趣」席地不清場，意同為參與者保留VIP座位，因此「好康ㄟ」消息曝光後，承辦人電話接到求饒。

信義鄉農會理事長林石城指出，光是提供各組的布農紅茶，每罐市值就要400元，賠本辦活動意在推廣，希望讓更多人了解，信義鄉農會為原住民及紅茶產業的輔導與付出。開放報名時間，9月20日上午9點整開始，預期秒殺。

(中時 )