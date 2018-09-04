「以核養綠」連署衝刺 黃士修：台中人要新鮮空氣

2018年09月04日 17:28 中時 陳世宗

「以核養綠」公投發起人黃士修，4日在台中市議會舉行「以核養綠，拒絕空汙」記者會，呼籲台中市民及中部地區民眾，這兩天一起站出來積極參與連署；以具體行動來告訴政府錯誤的能源政策，不應再一意孤行，台中人要呼吸新鮮的空氣，台灣要一個乾淨的未來。

台中市政府環保局表示，潔淨能源已獲國人高度共識，國家能源政策不能再走回頭路，現階段只要適度調整與電力調度，不會增加台中火力發電廠發電量，也就不會增加台中市改善空氣品質的負擔，國民黨市議員們擔心的問題，根本不會發生。

台中市議員李中、黃馨慧、陳成添、朱暖英、沈佑蓮、劉士州等，4日陪同「以核養綠」公投發起人黃士修，舉行「以核養綠，拒絕空汙」記者會！

創辦人黃士修是台中市北屯子弟，他說以核養綠的2個公投案連署內容，1個公投是廢除電業法95條第1項，即廢除核能設備需於114年，以前全部停止運轉的躁進條文，這可讓中火不用再火力全開；另1是核四電廠啟封商轉公投，可用新的機器技術取代現階段老舊的核一與核二廠。

黃士修呼籲中選會不要刻意用行政手段打壓以核養綠公投連署行動，這是法律保障人民的基本權利。李中、黃馨慧說，台中市民正被燃煤電廠的汙染空氣毒害著，以核養綠是目前最好的解套辦法；她們除率先簽署公投連署書，更呼籲民眾如果要保命，就趕快一起加入連署行列。

環保局強調，市府持續多管齊下改善空汙，積極推動各項創新空汙防制策略，過去三年多來的改善成效也逐漸展現。台中市106年PM2.5年均值每立方米20.2微克，首度優於全國平均20.5微克，為歷年最好的成績！

(中時 )