高雄路不平官員誰下台？陳其邁稱工務局長 韓國瑜說副市長

2018年09月04日 17:18 中時 李義

823水災把道路炸出坑洞，韓國瑜勘災時，彎下腰，捧起坑洞裡的水嗅味道，憂心坑洞下方是地下管線。（李義翻攝）

一場強降雨把高雄市道路炸出大小5千個坑洞，遭網友譏諷為天坑，藍綠市長候選人各自提出政策向天坑宣戰。陳其邁說，工務局長1年內做不好就要負起責任；韓國瑜則把層級拉高至副市長，設計、施工、驗收都專責管理，做不好就下台。

民進黨高雄市長候選人陳其邁4日在台灣建築中心董事長楊欽富、高市土木技師公會理事長黃清陪同下，宣布「施工、監工、養護的三個最嚴格標準」路平政策。

陳說，若當選要以東京的道路標準來改善外，個性龜毛的他還會用柯南的精神嚴格監督道路工程品質，給市民安全的道路。邀市加入監督委員會，並進行組織再造，例如養護中心由4個擴充為6個，

陳其邁表示，當選市長後會針對幹道、大貨車等重車多的道路，落實施工、監工、養護每個環節。3個月內進行改善，工務局長必須1年內交出績效，否則就負起責任。

同時還要檢討現行體系，進行組織再造，要求台電、中油、瓦斯業者都要派員進駐道路挖掘管理中心。

韓國瑜則為天坑成因把脈，指高雄市政府的發條鬆了，不僅管理、工程驗收都有問題，又找不到應該真正負起責任的官員。

韓說，若當選高雄市長，將會由一位副市長專責道路管理的相關問題，做得不好，副市長就下台。

而這位副市長的權責就是專責道路管理相關問題，所有重大、非計畫性的馬路挖補，一定需要這位副市長批准才能施工。道路若有太多坑洞，絕對是驗收出問題，所有施工最重要的就是驗收，所以，副市長背負的另個重大責任就是嚴格取締偷工減料及管控工程品質。

(中時 )