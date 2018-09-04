議員促加強雙語教學 柯文哲：3個月內提出初步計畫

2018年09月04日 17:26 中時 陳燕珩

北市力推雙語教學，去年在文昌、東新國小率先試辦，今年又增加4校。但議員陳政忠指出，目前北市僅12所國小設有英語情境中心，且師資嚴重不足，全面實施雙語教學遙遙無期，要求市府增加預算，提高雙語實驗課程比例；對此，台北市長柯文哲允諾，3個月內提出初步計畫，預算也會逐年增加。

陳政忠4日在議會總質詢指出，北市2009年就在12行政設置主題式情境中心，100學年度教育局醞釀雙語教學，國小中、高年級每周英語課增加3節，不過，公立國小英語堂數比起私立學校仍然相差甚遠，英語情境中心也面臨師資不足的困境。

他強調，雙語教學試辦雖獲得9成家長支持，但不論是英語融入領域教學計畫或雙語實驗課程，參與度明顯過低。106學年度試辦雙語實驗課程的只有兩所國小，107學年度僅增加3所國小、1所國中，到109年也只有9.3％學校可以實施，要做到全面雙語教學，路途非常遙遠。

另外，國小設有英語情境中心僅12所，其中只有一個學校師資完整，這樣怎麼跟人家競爭？北市公立小學英文授課時間比只有10%，遠遠不如私立小學。

對此，柯文哲表示，目前最大瓶頸是沒有足夠的師資來推動，市府去新加坡考察團剛回來，正在撰寫考察報告，未來會把新加坡當作重要標竿，看看他們如何實施雙語教學，3個月內提出初步計畫，預算也會逐年增加。

(中時 )