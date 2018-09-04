國民黨反擊民進黨：馬英九秋祭都開口唱國歌

蔡英文總統（前）3日在忠烈祠主持「中華民國107年秋祭忠烈殉職人員典禮」，蔡總統向國民革命烈士之靈位行鞠躬禮。（圖 ／中央社）

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中時電子報
洪孟楷指出，2014、2015年，馬英九總統參與忠烈祠秋祭，都開口唱國歌。（圖／擷自軍聞社）

中國國民黨發言人洪孟楷今（4）日表示，秋祭儀程雖然寫「奏國歌」，但總統當然可以唱國歌；時任總統馬英九2014、2015年參與忠烈祠秋祭，都開口大唱國歌，這就是愛國的展現。

總統蔡英文昨（3）日出席忠烈祠秋祭，多家媒體報導，除了國安會秘書長李大維以外，蔡總統和多位政府官員都沒唱國歌。

民主進步黨發言人何孟樺指出，根據正式儀節，春、秋兩祭典禮的儀程一向都是「奏國歌」，洪孟楷批評蔡總統秋祭不唱國歌「還當什麼總統」，惡意污衊國家元首，何孟樺反問，洪孟楷知道馬英九擔任總統期間，秋祭也沒唱國歌嗎？

根據中央社報導，洪孟楷下午對此召開記者會表示，開口唱國歌，本就是愛國心的展現，民進黨表示「奏國歌」就不能唱，那昨天開口唱國歌的李大維、三軍部隊、遺族家屬，難道都要被民進黨譴責嗎？即便儀程寫「奏國歌」，總統當然可以唱自己國家的國歌。

洪孟楷在記者會播放新聞影片指出，從新聞畫面可以看見，2014、2015年，時任總統馬英九與時任副總統吳敦義及五院院長等人，參與忠烈祠秋祭，都開口大唱國歌，這就是愛國的展現。

他認為，究竟「奏國歌」時能不能唱國歌，其實只要認同、支持中華民國，都可以一起大聲唱，民進黨應該做好功課再批評。

(中時電子報)

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