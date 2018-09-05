基隆》里長選情冷 51里僅需一票就能當選

2018年09月05日 07:22 中時 李怡萱

基隆市9合1登記結果出爐，今年共有51個里是同額競選，只需1票就能當選。選委會表示，51個同額競選的里，很多是連任多屆的老里長，有意角逐者自知難以匹敵，自然降低挑戰意願。此外，過往選舉幾個出現數十人角逐里長的盛況也不再，今年參選人數最多的中山和慶里，角逐者也「只有」5人。

基隆市7個行政區共有296個里，同額競選以中正區12個里最多，其次則為仁愛區11個里、中山區7個里、信義區7個里、安樂區7個里、七堵區5個里及暖暖區4個里。

中正區正義里長駱錫賢表示，父親曾任4屆里長，自己則已連任6屆，幾乎每次參選都「一夫當關」。一家人在正義里服務超過40年，連薪水都拿出來辦「清寒獎學金」，幾乎沒有不認識的里民。

「做里長就是做功德」仁愛區文昌里長王明清表示，3屆選舉都沒有競爭者，就是靠「把里民當家人」。幫民眾解決問題的時候，要體諒對方的心理，當里民與相關單位的橋樑，自然就能得到民眾信任。

選委會指出，里長同額競選雖然只要1票就能當選，但得票數必須超過該里選舉人數3分之1以上，才會給予候選人每票30元的補助。另外，若得票數不足「選舉區應選出名額除選舉區選舉人總數所得商數百分之10」，保證金就會被沒收。

舉例來說，若同額競選里有1000名選舉人數，乘以10分之1等於100票，未達100票，5萬元保證金就會被沒收。但選委會也表示，即使里長選舉保證金被沒收，也不影響當選資格。

(中時 )